Jeden błąd mógł przekreślić Stardew Valley. Tak omal nie przepadł największy hit indie

Dziś Stardew Valley jest jednym z największych fenomenów w historii gier niezależnych. Produkcja sprzedała się już w ponad 50 milionach egzemplarzy, a od premiery minęło właśnie dziesięć lat. Niewiele brakowało jednak, by ukochany symulator farmy nigdy nie trafił na rynek.

Jeden błąd mógł przekreślić cztery lata pracy nad Stardew Valley

Twórca gry, Eric Barone, znany jako ConcernedApe, wrócił wspomnieniami do początków produkcji. Jak zdradził, w trakcie prac popełnił błąd, który dziś wydaje się niewyobrażalny – przez lata nie wykonywał kopii zapasowych projektu. W pewnym momencie jego komputer deweloperski uległ awarii. Gdyby dane przepadły, Stardew Valley najprawdopodobniej zostałoby anulowane. Na szczęście Barone zdołał wymontować dysk twardy z uszkodzonego komputera i odzyskać wszystkie pliki podczas składania nowej maszyny.