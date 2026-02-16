To najbardziej niedoceniany bohater Dragon Ball? Wciąż pozostaje w cieniu potężniejszych wojowników

W Dragon Ball Super bohater pokazał, na co naprawdę go stać.

Mimo upływu dekad marka Dragon Ball pozostaje jednym z najpotężniejszych filarów branży anime, a jej bohaterowie na stałe zapisali się w historii popkultury. Seria stworzona przez Akiro Toriyamę nie tylko spopularyzowała japońską animację w zachodnich krajach, lecz także ustanowiła wzorzec dla niemal wszystkich współczesnych produkcji z gatunku shonen. W centrum tej opowieści od zawsze stali wojownicy, którzy potrafili przejść drogę od wrogów do bohaterów. Jednak jeden z nich, mimo ogromnego znaczenia dla fabuły, wciąż pozostaje niedoceniony. Dragon Ball – czy Piccolo jest najbardziej niedocenionym bohaterem serii? Najczęściej, gdy mowa o przemianie antagonistów w uniwersum Dragon Ball, na pierwszy plan wysuwa się Vegeta. Książę Saiyan zaczynał jako bezwzględny najeźdźca, by z czasem stać się jednym z najważniejszych obrońców Ziemi, rywalem i jednocześnie najbliższym sojusznikiem Goku. Jego rozwój, nowe formy mocy oraz wyrazista osobowość sprawiły, że zdobył gigantyczną popularność wśród fanów na całym świecie.

Problem polega jednak na tym, że w cieniu Vegety od lat znajduje się Piccolo, postać o równie imponującej, a dla wielu nawet bardziej poruszającej historii. To właśnie on był jednym z pierwszych wielkich przeciwników Goku, a jego początkowym celem było podporządkowanie sobie świata. Z biegiem czasu Piccolo przeszedł jednak ogromną przemianę, stając się spokojnym, opanowanym wojownikiem i mentorem młodego Gohana, którego wychował oraz wielokrotnie chronił, nawet kosztem własnego życia.

W przeciwieństwie do impulsywnego Vegety Piccolo zawsze pozostawał cichy, zdystansowany i skupiony. Nie szukał walki, lecz podejmował ją wtedy, gdy było to konieczne. To właśnie różnice charakterów mogą być jednym z powodów, dla których Nameczan rzadziej trafia na okładki i do rankingów popularności, mimo że jego znaczenie dla historii jest niepodważalne. W najnowszych wydarzeniach z Dragon Ball Super Piccolo ponownie udowodnił swoją wartość, otrzymując potężne wzmocnienie i dołączając do grona najsilniejszych wojowników Uniwersum 7. Mimo to w świadomości fanów nadal dominują Goku, Vegeta i Gohan, podczas gdy Piccolo wciąż czeka na należne uznanie. Powrót Dragon Ball Super oraz adaptacja kolejnych wątków fabularnych może być szansą na zmianę tej sytuacji. Wielu fanów liczy, że Orange Piccolo dostanie więcej czasu ekranowego i pokaże pełnię swojej siły, udowadniając, że nie jest jedynie wsparciem dla głównych bohaterów, lecz jednym z filarów całego uniwersum.

