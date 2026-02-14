Harry Potter znalazł nowego Voldemorta. Ale jest pewien haczyk

Na ogłoszenie castingu jeszcze trochę poczekamy.

Powstający serial Harry Potter od HBO wciąż budzi ogromne emocje, a najnowsze doniesienia dotyczą jednej z najważniejszych postaci całej sagi. Według informacji pochodzących od branżowych informatorów produkcja miała już obsadzić głos Lorda Voldemorta, choć jego pełne pojawienie się na ekranie ma zostać utrzymane w tajemnicy jeszcze przez dłuższy czas. Harry Potter – aktor głosowy jako Voldemort w pierwszym sezonie serialu? W filmowej serii w postać Czarnego Pana wcielił się Ralph Fiennes, tworząc jedną z najbardziej pamiętnych kreacji antagonistów w historii kina. Teraz do sieci trafiły nowe informacje dotyczące castingu do jednej z najważniejszych ról w całej serii.

Według przecieków twórcy zdecydowali się na nietypowy krok i rozpoczęli od obsadzenia aktora głosowego. Oznacza to, że prawdziwy wygląd Voldemorta ma zostać ujawniony dopiero w późniejszych sezonach, najpewniej w adaptacji Czary Ognia. Taki kierunek byłby zgodny z książkowym pierwowzorem, choć wciąż nie wiadomo, w jaki sposób serial pokaże młodego Toma Riddle’a w Komnacie Tajemnic, czy wykorzystany zostanie młodszy aktor, czy zastosują efekty specjalne, aby odmłodzić aktora, który zagra również Voldemorta.. Obsadzili już aktora głosowego Voldemorta w serialu Harry Potter – ujawnił insider Daniel Richtman.

GramTV przedstawia:

Tajemnica nie powinna jednak utrzymać się długo, gdyż produkcja zbliża się do kolejnych etapów realizacji. Wśród fanów od miesięcy pojawia się nazwisko Cilliana Murphy’ego, choć aktor publicznie zaprzeczył, by otrzymał propozycję. Ralph Fiennes w jednym z wywiadów zasugerował, że jego następca został już wybrany, lecz później wyjaśniono, że odnosił się do internetowych spekulacji. W główne role młodych bohaterów wcielą się Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Arabella Stanton jako Hermiona Granger oraz Alastair Stout jako Ron Weasley. Za scenariusz i funkcję showrunnerki odpowiada Francesca Gardiner, a Mark Mylod wyreżyseruje kilka odcinków i będzie producentem wykonawczym. W produkcję zaangażowani są także J.K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley Letts oraz David Heyman. Premiera serialowego Harry’ego Pottera planowana jest na 2027 rok.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.