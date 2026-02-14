Harry Potter znalazł nowego Voldemorta. Ale jest pewien haczyk

Powstający serial Harry Potter od HBO wciąż budzi ogromne emocje, a najnowsze doniesienia dotyczą jednej z najważniejszych postaci całej sagi. Według informacji pochodzących od branżowych informatorów produkcja miała już obsadzić głos Lorda Voldemorta, choć jego pełne pojawienie się na ekranie ma zostać utrzymane w tajemnicy jeszcze przez dłuższy czas.
Harry Potter – aktor głosowy jako Voldemort w pierwszym sezonie serialu?
W filmowej serii w postać Czarnego Pana wcielił się Ralph Fiennes, tworząc jedną z najbardziej pamiętnych kreacji antagonistów w historii kina. Teraz do sieci trafiły nowe informacje dotyczące castingu do jednej z najważniejszych ról w całej serii.
Według przecieków twórcy zdecydowali się na nietypowy krok i rozpoczęli od obsadzenia aktora głosowego. Oznacza to, że prawdziwy wygląd Voldemorta ma zostać ujawniony dopiero w późniejszych sezonach, najpewniej w adaptacji Czary Ognia. Taki kierunek byłby zgodny z książkowym pierwowzorem, choć wciąż nie wiadomo, w jaki sposób serial pokaże młodego Toma Riddle’a w Komnacie Tajemnic, czy wykorzystany zostanie młodszy aktor, czy zastosują efekty specjalne, aby odmłodzić aktora, który zagra również Voldemorta..
Obsadzili już aktora głosowego Voldemorta w serialu Harry Potter – ujawnił insider Daniel Richtman.
W główne role młodych bohaterów wcielą się Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Arabella Stanton jako Hermiona Granger oraz Alastair Stout jako Ron Weasley. Za scenariusz i funkcję showrunnerki odpowiada Francesca Gardiner, a Mark Mylod wyreżyseruje kilka odcinków i będzie producentem wykonawczym. W produkcję zaangażowani są także J.K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley Letts oraz David Heyman.
Premiera serialowego Harry’ego Pottera planowana jest na 2027 rok.
