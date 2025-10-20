To może być kolejny survivalowy hit. Milion graczy dodało Outbound do listy życzeń na Steamie

W lutym ubiegłego roku pojawiła się zapowiedź Outbound. Nadchodzący tytuł zdołał przekroczyć niedawno imponujący próg miliona wpisów na listach życzeń użytkowników platformy Steam. Studio Square Glade Games stworzyło kooperacyjną grę koncentrującą się na eksploracji i craftingu.

Użytkownicy Steama dodali Outbound do listy życzeń ponad milion razy

Opis udostępniony na Steamie informuje, że akcja gry ma miejsce w utopijnej, niedalekiej przyszłości. Cała baza, którą gracz buduje, nie jest statyczną konstrukcją, lecz kamperem. Rozgrywka rozpoczyna się, gdy bohater otrzymuje pusty pojazd, który stopniowo musi zamienić w wymarzone lokum.