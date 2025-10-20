To może być kolejny survivalowy hit. Milion graczy dodało Outbound do listy życzeń na Steamie

Projekt studia Square Glade Games nie narzeka na brak zainteresowania.
W lutym ubiegłego roku pojawiła się zapowiedź Outbound. Nadchodzący tytuł zdołał przekroczyć niedawno imponujący próg miliona wpisów na listach życzeń użytkowników platformy Steam. Studio Square Glade Games stworzyło kooperacyjną grę koncentrującą się na eksploracji i craftingu.
Użytkownicy Steama dodali Outbound do listy życzeń ponad milion razy
Opis udostępniony na Steamie informuje, że akcja gry ma miejsce w utopijnej, niedalekiej przyszłości. Cała baza, którą gracz buduje, nie jest statyczną konstrukcją, lecz kamperem. Rozgrywka rozpoczyna się, gdy bohater otrzymuje pusty pojazd, który stopniowo musi zamienić w wymarzone lokum.
Outbound to gra eksploracyjna z otwartym światem osadzona w utopijnej bliskiej przyszłości. Zabawa rozpoczyna się od pustego kampera, który z czasem może stać się domem twoich marzeń – samodzielnie lub ze znajomymi. Buduj i odkrywaj we własnym tempie. Zbieraj materiały, wytwarzaj różne przedmioty i konstruuj swój pojazd za pomocą modułowych części. Rozwijaj technologię i efektywnie wykorzystuj energię do zasilania swojego domu. Dostosowuj swój styl gry do nowych miejsc i zmieniających się warunków środowiskowych.
Gracze mają swobodę eksplorowania otwartego świata i rozbudowy mobilnej bazy we własnym tempie. Outbound zachęca do gry w trybie kooperacyjnym, pozwalając na wspólną podróż nawet trzem dodatkowym znajomym. Uczestnicy wyruszają na wycieczkę, podczas której zajmują się aktywnościami typowymi dla gier survivalowych, takimi jak zbieranie surowców.
GramTV przedstawia:
Budowanie odbywa się przy użyciu modularnych części, które gracze mogą montować zarówno na dachu pojazdu, jak i w jego wnętrzu. Istotnym aspektem zabawy jest również konieczność rozwijania technologii oraz dbanie o wykorzystanie energii, która zasila całą konstrukcję. Ponadto, podróż wymaga od graczy ciągłego dostosowywania swojego stylu gry do zmieniających się warunków środowiskowych i nowych krajobrazów, przez które przejeżdżają.
Deweloperzy ze Square Glade Games nie ukrywali swojej ekscytacji osiągnięciem tak imponującej liczby wpisów na liście życzeń, co ogłosili za pośrednictwem mediów społecznościowych. Premiera gry zaplanowana jest na 2. kwartał 2026 roku.
