Outbound – zapowiedź gry, w której zbudujemy dom na kółkach

Założę się, że wielu z Was zawsze marzyło o takim kamperze.

Outbound to propozycja od niezależnego studia Square Glade Games. Zapowiedź projektu zachwyca głównie za sprawą oryginalnego pomysłu i ciepłej oprawy graficznej. Jesteście gotowi, by zbudować swój własny dom na kółkach i żyć ekologicznie z dala od cywilizacji? Jeśli tak, zachęcamy do zapoznania się z poniższym trailerem.

Outbound zaoferuje graczom mnóstwo możliwości rozwoju własnego mobilnego lokum

Outbound to gra eksploracyjna z otwartym światem, osadzona w utopijnej przyszłości. Gracz rozpocznie swoją przygodę z pustym kamperem, który wraz z postępami zostanie zamieniony w imponujący, samowystarczalny dom na kółkach. Sami zdziwicie się, co można zbudować na dachu auta do złudzenia przypominającego kultowego „Ogórka”.