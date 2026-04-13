To może być jeden z dziwniejszych shooterów ostatnich lat. Epic ma łączyć Disney i klimat ARC Raiders

2 lata temu Disney zainwestował w Epica aż 1,5 miliarda dolarów. W ramach tej transakcji gigant spod znaku Myszki Miki zyskał nie tylko część udziałów w firmie, ale też zawarł wieloletnią umowę na różnego rodzaju projekty medialne. I to właśnie jednym z tego rodzaju projektów miałby być extraction shooter z postaciami z disney’owskiego uniwersum. To oznacza, że zamiast umięśnionymi wojami czy też futurystycznymi cyborgami, biegalibyśmy po mapie np. jako Kaczor Donald czy też wspomniany Miki. Całość, co raczej oczywiste, zostałaby opakowana w dość umowną przemoc i zostałaby pozbawiona wszelkiego rodzaju brutalności, by utrzymać odpowiednią kategorię wiekową.

W teorii brzmi to absurdalnie, ale Disney Mirrorverse czy też seria Kingdom Hearts pokazały, że takie połączenie może mieć sens. Problem istnieje gdzie indziej. Z jednej strony sam rynek extraction shooterów już teraz wypełniony jest po brzegi i wydaje się, że udane wejście na niego może być bardzo trudne. Jakby tego było mało, w rzekomo planowanym terminie premiery ukazać się ma Grand Theft Auto 6, co z pewnością nie wpłynie dobrze na zainteresowanie każdej produkcji wydanej w podobnym czasie.