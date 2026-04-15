To miał być darmowy konkurent Diablo i PoE. A wyszła katastrofa

Gracze nie zostawili na grze suchej nitki.

Jakiś czas temu informowaliśmy o nadchodzącej premierze Crystalfall. Produkcja budziła spore zainteresowanie – przede wszystkim dlatego, że miała być darmową alternatywą dla takich hitów jak Diablo 4 czy Path of Exile 2. Dodatkowo uwagę przyciągała nietypowa, steampunkowa stylistyka, która wyróżniała grę na tle konkurencji. Premiera wczesnego dostępu została ostatecznie przesunięta na 10 kwietnia, co tylko podkręciło oczekiwania. Gdy jednak gra trafiła do graczy, entuzjazm bardzo szybko zamienił się w rozczarowanie. Crystalfall ogromnym rozczarowaniem Za produkcję odpowiada studio CRG Studio, które postawiło na model free-to-play. Niestety nawet darmowy dostęp nie pomógł przyciągnąć i utrzymać graczy. W szczytowym momencie w Crystalfall bawiło się mniej niż 7 tysięcy osób, a już po kilku dniach liczba ta spadła o ponad połowę.

Największym problemem okazały się jednak opinie użytkowników. Na Steamie gra zebrała zaledwie około 21% pozytywnych recenzji, co plasuje ją wśród najgorzej ocenianych premier ostatnich miesięcy. To przygniatający rezultat. Gracze zgodnie wskazują, że produkcja jest niedopracowana niemal na każdym poziomie. Gra ma obecnie na Steam prawie 1800 opinii z czego ogromna większość jest negatywna. W recenzjach przewijają się liczne zarzuty – od problemów technicznych, przez fatalną optymalizację, aż po przestarzałą oprawę i nieintuicyjne sterowanie. Nie brakuje też krytyki modelu monetyzacji, który zdaniem wielu użytkowników został postawiony ponad jakością samej gry. Cytujemy kilka opinii: Gra sama w sobie to absolutny ‘must have’ dla każdego masochisty. Dodatkowe zakładki do ekwipunku za pieniądze? Nie, dziękuję! Kiedy twórcy stawiają bardziej na item shop z zawyżonymi cenami niż działanie gry, to nie wróży dobrze. To jest po prostu złe. Może na początku lat 2000 byłoby w porządku, ale nie teraz. Ta gra zasługuje na miano najgorszej produkcji roku. Jak można wypuścić taki chłam, nawet za darmo?

Gracze zwracają też uwagę, że jedynym elementem działającym bez zarzutu jest sklep z mikrotransakcjami. Reszta – od serwerów, przez system walki, po podstawowe funkcje gry – ma sprawiać poważne problemy. Wszystko wskazuje na to, że Crystalfall nie stanie się poważną konkurencją dla największych przedstawicieli gatunku RPG akcji. Zamiast tego gra może szybko podzielić los wielu nieudanych projektów free-to-play, które nie zdołały utrzymać zainteresowania graczy nawet przez kilka tygodni. Już wkrótce na łamach gram.pl podzielimy się także naszymi wrażeniami z rozgrywki.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










