Dziś miało zadebiutować steampunkowe RPG w stylu Diablo i Path of Exile. Twórcy wyznaczyli jednak nową datę premiery

Twórcy Crystalfall ogłosili opóźnienie premiery wczesnego dostępu swojej gry. Produkcja, określana jako steampunkowe RPG akcji inspirowane takimi tytułami jak Diablo czy Path of Exile, miała trafić do graczy dzisiaj, 20 marca. Tak się jednak nie stało. Te plany pokrzyżowały nieprzewidziane problemy techniczne.

Crystalfall – nowa data premiery gry we wczesnym dostępie

Jak poinformowali deweloperzy, powodem opóźnienia jest konieczność migracji na nową infrastrukturę serwerową. Dotychczasowy dostawca usług został przejęty przez inną firmę, co zmusiło studio do nagłej zmiany zaplecza technicznego. W efekcie twórcy nie mieli wystarczająco dużo czasu, by odpowiednio przetestować grę w nowych warunkach.