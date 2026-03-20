Dziś miało zadebiutować steampunkowe RPG w stylu Diablo i Path of Exile. Twórcy wyznaczyli jednak nową datę premiery

Twórcy Crystalfall ogłosili opóźnienie premiery wczesnego dostępu swojej gry. Produkcja, określana jako steampunkowe RPG akcji inspirowane takimi tytułami jak Diablo czy Path of Exile, miała trafić do graczy dzisiaj, 20 marca. Tak się jednak nie stało. Te plany pokrzyżowały nieprzewidziane problemy techniczne.
Crystalfall – nowa data premiery gry we wczesnym dostępie
Jak poinformowali deweloperzy, powodem opóźnienia jest konieczność migracji na nową infrastrukturę serwerową. Dotychczasowy dostawca usług został przejęty przez inną firmę, co zmusiło studio do nagłej zmiany zaplecza technicznego. W efekcie twórcy nie mieli wystarczająco dużo czasu, by odpowiednio przetestować grę w nowych warunkach.
Zespół podkreśla, że decyzja została podjęta z myślą o graczach. Premiera Early Access w nieprzygotowanej formie mogłaby negatywnie wpłynąć na odbiór produkcji, dlatego twórcy wolą upewnić się, że wszystko działa stabilnie. Nowa data debiutu we wczesnym dostępie została wyznaczona na 10 kwietnia 2026 roku o godzinie 12:00 UTC.
W komunikacie czytamy:
Z powodu przejęcia naszego dostawcy serwerów przez inną firmę, zostaliśmy zmuszeni do migracji do nowego dostawcy w okolicznościach, których nie mogliśmy przewidzieć. Nie mieliśmy wystarczająco dużo czasu, aby w pełni przetestować grę na nowej infrastrukturze i, z szacunku do naszej społeczności, nie chcemy uruchamiać wczesnego dostępu, dopóki nie będziemy mieć pewności co do naszej migracji do nowego dostawcy serwerów.
Jak czytamy w oficjalnym opisie, Crystalfall to darmowe RPG akcji online, w którym ogromne znaczenie ma zdobywany ekwipunek, a system umiejętności oferuje niemal nieograniczoną, proceduralną personalizację. Gracze trafią do świata zniszczonego przez tajemniczą asteroidę i będą rozwijać swoją postać, korzystając ze steampunkowego uzbrojenia oraz umiejętności zdobywanych jako łupy. Twórcy zapowiadają także rozbudowaną zawartość endgame, która ma zapewnić długą żywotność produkcji.
Crystalfall zapowiada się jako dynamiczne RPG akcji z widokiem izometrycznym, oferujące rozbudowany system walki i rozwój postaci. Fani gatunku będą jednak musieli uzbroić się w odrobinę cierpliwości, zanim będą mogli samodzielnie sprawdzić, co przygotowali twórcy.
