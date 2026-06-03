Premiera Hell Let Loose: Vietnam opóźniona. Twórcy chcą wykorzystać wyniki bety do dopracowania gry

Ponad 350 tysięcy graczy sprawdziło Hell Let Loose: Vietnam podczas otwartych testów, ale zebrane opinie i wyniki wewnętrznych analiz skłoniły twórców do przesunięcia premiery.

Team17 oraz Expression Games poinformowały o zmianie terminu debiutu Hell Let Loose: Vietnam. Mimo dużego zainteresowania wersją beta i udziału setek tysięcy graczy, deweloperzy uznali, że gra potrzebuje dodatkowego czasu na poprawki.

Hell Let Loose: Vietnam – nowa data premiery

Pierwotnie strzelanka miała zadebiutować 18 czerwca. Ostatecznie twórcy zdecydowali się przesunąć premierę na 13 sierpnia. W oficjalnym komunikacie podziękowano społeczności za udział w testach oraz za tysiące opinii przekazanych za pośrednictwem ankiet i mediów społecznościowych. Jak podkreślają deweloperzy, dane zebrane podczas bety okazały się niezwykle cenne, ale jednocześnie wskazały obszary wymagające dalszych prac.