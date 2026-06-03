Premiera Hell Let Loose: Vietnam opóźniona. Twórcy chcą wykorzystać wyniki bety do dopracowania gry

Ponad 350 tysięcy graczy sprawdziło Hell Let Loose: Vietnam podczas otwartych testów, ale zebrane opinie i wyniki wewnętrznych analiz skłoniły twórców do przesunięcia premiery.
Team17 oraz Expression Games poinformowały o zmianie terminu debiutu Hell Let Loose: Vietnam. Mimo dużego zainteresowania wersją beta i udziału setek tysięcy graczy, deweloperzy uznali, że gra potrzebuje dodatkowego czasu na poprawki.
Hell Let Loose: Vietnam – nowa data premiery
Pierwotnie strzelanka miała zadebiutować 18 czerwca. Ostatecznie twórcy zdecydowali się przesunąć premierę na 13 sierpnia. W oficjalnym komunikacie podziękowano społeczności za udział w testach oraz za tysiące opinii przekazanych za pośrednictwem ankiet i mediów społecznościowych. Jak podkreślają deweloperzy, dane zebrane podczas bety okazały się niezwykle cenne, ale jednocześnie wskazały obszary wymagające dalszych prac.
Dodatkowe niemal dwa miesiące mają zostać przeznaczone przede wszystkim na poprawę wydajności, zwiększenie stabilności gry oraz dopracowanie jakości rozgrywki. Studio chce mieć pewność, że zarówno gracze PC, jak i użytkownicy konsol otrzymają możliwie najlepiej przygotowaną wersję produkcji już w dniu premiery.
Pomimo opóźnienia twórcy mogą być zadowoleni ze skali zainteresowania projektem. Otwarta beta przyciągnęła ponad 350 tysięcy uczestników, co pokazuje, że wojenny shooter osadzony w realiach konfliktu w Wietnamie wzbudza duże zainteresowanie wśród fanów serii Hell Let Loose.
GramTV przedstawia:
Expression Games zapowiedziało również regularne aktualizacje dotyczące postępów prac, dzięki którym społeczność będzie mogła śledzić rozwój gry aż do sierpniowej premiery.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!