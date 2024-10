To koniec rozwoju State of Decay 2. Ostatnia aktualizacja uznanego survivalu już dostępna

O tym, że wkrótce do State of Decay 2 zmierza ostatnia aktualizacja, dowiedzieliśmy się już w ubiegłym miesiącu. Teraz finałowy update, kończący rozwój gry, jest już dostępny dla graczy i oferuje kilka nowości, zmian i ulepszeń. Deweloperzy zaznaczyli, że to nie koniec podróży – całą uwagę i zasoby przenoszą na kolejny projekt, State of Decay 3.