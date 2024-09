Undead Labs kończy rozwój State of Decay 2. Czas skupić się na State of Decay 3

Wiemy, że kochacie świat, który stworzyliśmy i niesamowitą społeczność, którą pomogliście zbudować. Choć od wielu lat cieszycie się State of Decay 2, być może słyszeliście, że ciężko pracujemy nad kolejną odsłoną serii! Naszą ambicją jest stworzenie najlepszego symulatora przetrwania zombie w cyklu i aby to osiągnąć, zamierzamy skupić się i wykorzystać nasze zasoby do stworzenia nadchodzącej trzeciej części, State of Decay 3 – czytamy w komunikacie opublikowanym przez twórców.