Tekken 8 dorzuca Yujiro Hanmę z Baki the Grappler. „Najsilniejsza istota na Ziemi” dołącza do rosteru

Zapowiedź nowej postaci została pokazana w formie teaseru, który wykorzystuje głównie ilustracje z mangi, bez pełnego modelu w grze. Yujiro Hanma ma dołączyć do Tekken 8 na początku 2027 roku, co oznacza, że na jego gameplay trzeba będzie jeszcze poczekać. Yujiro to ojciec protagonisty serii, Baki Hanmy, i jedna z najbardziej ikonicznych postaci całej mangi. Jego relacja z synem opiera się na brutalnym treningu i ciągłym dążeniu do przekraczania granic ludzkiej siły. W materiałach źródłowych przedstawiany jest jako niemal niepokonany wojownik, zdolny do ekstremalnych wyczynów fizycznych.

Bandai Namco oficjalnie potwierdziło kolejną postać DLC do Tekken 8 . W ramach Season Pass 4 do gry trafi Yujiro Hanma, główny antagonista mangi Baki the Grappler, znany jako „najsilniejsza istota na planecie”.

Dodanie go do Tekken 8 wpisuje się w motyw przewodni serii, który od lat kręci się wokół rodzinnych konfliktów – podobnie jak historia Heihachiego i Kazuyi Mishimy. To właśnie ten element narracyjny sprawia, że crossover z Baki the Grappler wydaje się naturalnym rozszerzeniem rosteru.

Równolegle Bandai Namco kontynuuje rozwój Season Pass 3, który wystartuje 27 maja wraz z Kunimitsu 2. W dalszej kolejności do gry mają trafić Roger Jr. oraz Bob, znany z Tekken 6. Kunimitsu 2, będąca córką oryginalnej wojowniczki, ma również powiązania fabularne z nowymi postaciami, takimi jak Reina czy Raven, co dodatkowo rozbudowuje wątki fabularne Tekken 8.

Na koniec wspomnijmy, że Tekken 8 jest dostępny na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.