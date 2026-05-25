Tekken 8 dorzuca Yujiro Hanmę z Baki the Grappler. „Najsilniejsza istota na Ziemi” dołącza do rosteru

Bandai Namco oficjalnie potwierdziło kolejną postać DLC do Tekken 8. W ramach Season Pass 4 do gry trafi Yujiro Hanma, główny antagonista mangi Baki the Grappler, znany jako „najsilniejsza istota na planecie”.
Tekken 8 – Yujiro Hanma i crossover z Baki
Zapowiedź nowej postaci została pokazana w formie teaseru, który wykorzystuje głównie ilustracje z mangi, bez pełnego modelu w grze. Yujiro Hanma ma dołączyć do Tekken 8 na początku 2027 roku, co oznacza, że na jego gameplay trzeba będzie jeszcze poczekać. Yujiro to ojciec protagonisty serii, Baki Hanmy, i jedna z najbardziej ikonicznych postaci całej mangi. Jego relacja z synem opiera się na brutalnym treningu i ciągłym dążeniu do przekraczania granic ludzkiej siły. W materiałach źródłowych przedstawiany jest jako niemal niepokonany wojownik, zdolny do ekstremalnych wyczynów fizycznych.
