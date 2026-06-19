To koniec popularnego serialu i spin-offu wielkiej sagi science fiction. Aktor znany z Death Stranding pożegnał się z twórcami

Po 16 latach Norman Reedus kończy swoją przygodę z jednym z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów postapokaliptycznego świata. Zdjęcia do finałowego sezonu właśnie dobiegły końca.

Uniwersum The Walking Dead szykuje się do kolejnego pożegnania. Norman Reedus, doskonale znany czytelnikom z roli w grze Death Stranding, poinformował w mediach społecznościowych, że zakończyły się zdjęcia do czwartego i zarazem ostatniego sezonu serialu The Walking Dead: Daryl Dixon. Potwierdziły się w ten sposób ubiegłoroczne doniesienia o zbliżającym się końcu serialu. To już definitywny koniec historii Daryla Dixona Aktor opublikował serię fotografii z planu i nie krył emocji. Podziękował ekipie produkcyjnej, określając ją jako najlepszą, z jaką miał okazję współpracować. Zapewnił również fanów, że twórcy włożyli w finałowe odcinki ogrom pracy i serca.

To najlepsza ekipa, z jaką kiedykolwiek pracowałem – napisał Reedus, żegnając się z serialem. Dla wielu widzów będzie to koniec pewnej epoki. Daryl Dixon pojawił się już w pierwszym sezonie The Walking Dead i przez lata wyrósł na jedną z najpopularniejszych postaci całego uniwersum. Co ciekawe, bohater nie występował w komiksowym pierwowzorze – został stworzony specjalnie na potrzeby serialu.

GramTV przedstawia:

Główna seria The Walking Dead była emitowana przez 11 sezonów w latach 2010-2022 i stała się jednym z największych fenomenów telewizji XXI wieku. W szczytowym okresie przyciągała przed ekrany dziesiątki milionów widzów, przyczyniając się do ogromnego wzrostu popularności zombie w popkulturze. Po zakończeniu głównego serialu marka nie zniknęła jednak z ekranów. AMC rozwijała kolejne spin-offy, wśród których znalazły się między innymi Fear the Walking Dead, World Beyond, Dead City, The Ones Who Live oraz właśnie Daryl Dixon. Łącznie uniwersum doczekało się już kilku serialowych odnóg, z których część osiągnęła bardzo dobre wyniki oglądalności. Serial The Walking Dead: Daryl Dixon śledzi losy Daryla i Carol po wydarzeniach z finału głównej serii. Bohaterowie trafiają do Francji, która w świecie The Walking Dead odgrywa szczególną rolę jako miejsce powiązane z początkami epidemii zombie. Czwarty sezon został nakręcony w Hiszpanii i będzie ostatnim rozdziałem historii Daryla. Tym samym zakończy się trwająca 16 lat obecność Normana Reedusa w jednym z najważniejszych serialowych uniwersów o zombie w historii telewizji. Jeszcze nie jest znana data premiery czwartego, finałowego sezonu. W Polsce serial dostępny jest na Canal+.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









