Dał nam katastrofalną adaptację gry. Teraz nakręcił horror o sprzedawcy lodów i krytycy już wydali wyrok

Eli Roth ponownie podzielił krytyków. Pierwsze oceny Ice Cream Man sugerują, że reżyser zaliczy kolejną bolesną porażkę. Co na to widzowie?

Już za kilka dni do kin trafi Ice Cream Man, nowy horror Eli'ego Rotha. Reżyser znany z serii Hostel, współpracy z Quentinem Tarantino oraz fatalnie przyjętej ekranizacji Borderlands najwyraźniej ponownie nie trafił w gusta recenzentów. Pierwsze opinie są wyjątkowo surowe. Ice Cream Man – krytycy nie zostawili na filmie suchej nitki Eli Roth od ponad dwóch dekad próbował doprowadzić projekt do realizacji. Gdy kolejne studia odrzucały jego pomysł, reżyser założył własną wytwórnię The Horror Section, by samodzielnie sfinansować i wyprodukować film. Efekt tych starań nie przekonał jednak krytyków.

Ice Cream Man zbiera bardzo niskie oceny w branżowych mediach. IGN przyznało produkcji 3/10, taki sam wynik wystawił ScreenRant, Next Best Picture oceniło film na 2/10, a kolejne negatywne recenzje opublikowały między innymi Variety, Deadline, Collider, The Wrap czy Slant. Na Rotten Tomatoes, po 23 recenzjach, film “cieszy” się wynikiem 23%. Według części komentatorów horror ma szansę znaleźć się w gronie najgorzej ocenianych filmów 2026 roku. To nużąca i powtarzalna orgia gore, która mimo epatowania szokującymi scenami ani przez chwilę nie potrafi przestraszyć czy choćby zbudować napięcia. — napisał Sebastian Zavala Kahn Fabuła opowiada o pozornie spokojnym miasteczku, którego mieszkańcy pogrążają się w chaosie po tym, jak tajemniczy sprzedawca lodów zaczyna rozdawać dzieciom swoje przysmaki. Te przemieniają najmłodszych w wyjątkowo brutalnych morderców. Zwiastun zapowiada niezwykle krwawe widowisko pełne odcinanych kończyn, makabrycznych scen i gore, z którego Roth słynie od początku swojej kariery.

GramTV przedstawia:

Znając podejście twórcy, zapewne kompletnie nie jest on zrażony negatywnymi opiniami. Reżyser określa Ice Cream Man mianem „Szeregowca Ryana wśród filmów splatter”, zapowiadając bezkompromisowy horror dla fanów ekstremalnego kina. Pozostaje jednak pytanie, czy produkcja podzieli los wielu wcześniejszych filmów Rotha, które rozczarowały krytyków, ale zyskały wierną publiczność. Ice Cream Man zadebiutuje w północnoamerykańskich kinach 7 sierpnia. Dystrybutorem w Polsce jest Kino Świat.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









