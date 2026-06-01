Legendarne RPG powróci w nowej wersji. Powstaje remake Baldur's Gate 1 i 2

To jeden z tajnych projektów Wizards of the Coast. Czyżbyśmy mieli doczekać się zapowiedzi jeszcze w tym tygodniu?

Po ogromnym sukcesie Baldur’s Gate 3 marka należąca do Wizards of the Coast może ponownie sięgnąć do swoich korzeni. Według najnowszych nieoficjalnych informacji trwają prace nad remakiem Baldur’s Gate 2, a do projektu miał powrócić jeden z kluczowych twórców kultowego RPG. Baldur’s Gate 1 i 2 Remake – twórca oryginalnej gry RPG powraca, aby stworzyć pełnoprawny remake obu kultowych odsłon serii od BioWare Jak podaje PC Gamer, Wizards of the Coast pracuje nad odświeżeniem klasycznej produkcji sprzed 25 lat. Co więcej, źródła serwisu sugerują, że nie chodzi wyłącznie o drugą część serii. W planach może znajdować się również remake pierwszego Baldur’s Gate, a oba projekty mają być rozwijane równolegle.

Jednym z najciekawszych elementów całej sprawy jest rzekomy powrót Kevina Martensa. To doświadczony projektant, który pełnił funkcję współgłównego projektanta Baldur’s Gate 2 w czasach BioWare. W swoim dorobku ma także pracę przy dodatku Tron Bhaala, Jade Empire, Neverwinter Nights oraz Mass Effect. Martens opuścił BioWare w 2009 roku i przeniósł się do Blizzard Entertainment, gdzie odpowiadał za projektowanie zawartości w Diablo 3. Obecnie współpracuje z Archetype Entertainment, studiem należącym do Wizards of the Coast, które tworzy RPG Exodus inspirowane serią Mass Effect. Według źródeł zaznajomionych z projektem Martens ma już aktywnie uczestniczyć w pracach nad remakiem Baldur’s Gate 2. Jeśli doniesienia o równoległym rozwoju obu pierwszych odsłon cyklu okażą się prawdziwe, gracze mogliby otrzymać jednocześnie dwa ogromne RPG osadzone w świecie Zapomnianych Krain.

Seria Baldur’s Gate była już wcześniej odświeżana. Jeszcze przed premierą Baldur’s Gate 3 studio Beamdog przygotowało rozszerzone edycje pierwszych dwóch części. Były to jednak remastery zachowujące fundamenty oryginalnych produkcji. Część fanów z pewnością zastanawia się, czy nowe wersje mogłyby upodobnić się do Baldur’s Gate 3. Taki scenariusz nie wydaje się jednak oczywisty. Produkcja studia Larian powstała na autorskim silniku dewelopera i całkowicie opiera się na turowym modelu walki. W przypadku remake’ów klasycznych odsłon twórcy mogą zdecydować się na zachowanie charakterystycznego systemu czasu rzeczywistego z aktywną pauzą lub zaoferować kilka wariantów rozgrywki. Powrót do marki Baldur’s Gate nie byłby dużym zaskoczeniem. Firma Hasbro, będąca właścicielem Wizards of the Coast, od dłuższego czasu próbuje wykorzystać ogromną popularność Baldur’s Gate 3. Nie jest to jednak łatwe zadanie, zwłaszcza że po premierze hitu zwolniono znaczną część osób odpowiedzialnych za współpracę z Larian Studios. Niedawno Hasbro anulowało również niezapowiedzianą jeszcze grę osadzoną w uniwersum Dungeons & Dragons, nad którą pracowało studio Giant Skull założone przez Stiga Asmussena. W przygotowaniu pozostaje natomiast projekt o kryptonimie Warlock, który według dotychczasowych informacji ma być grą akcji i nie przypominać klasycznych odsłon Baldur’s Gate. Możliwe, że Wizards of the Coast zdecyduje się na ujawnienie remake’ów Baldur’s Gate 1 i 2 już w tym tygodniu. Nadchodzące Summer Game Fest lub inna z growych imprez, która odbędzie się w najbliższych dniach, wydaje się najlepszym momentem na ogłoszenie tak dużych projektów.

