League of Legends Classic z datą premiery. Lista dostępnych bohaterów i wszystkie szczegóły nadchodzącego trybu

League of Legends Classic ma datę premiery. Gracze już wkrótce wrócą do korzeni gry Riot Games
League of Legends Classic zadebiutuje 29 lipca 2026 roku wraz z aktualizacją 26.15. Nowy wariant rozgrywki ma przywoływać atmosferę trzeciego sezonu z 2013 roku, ale nie będzie dokładnym odtworzeniem tej konkretnej wersji gry. Zamiast tego Riot Games zamierza połączyć najbardziej charakterystyczne rozwiązania pochodzące z pierwszych lat rozwoju League of Legends.
W trybie pojawi się odtworzona mapa Summoner’s Rift, klasyczne runy i specjalizacje, dawne czary przywoływacza oraz wiele kultowych przedmiotów i ich kombinacji. Twórcy przygotowali także zestaw 60 bohaterów, wśród których znajdą się postacie korzystające z wersji umiejętności znanych sprzed późniejszych aktualizacji i przeróbek. Riot Games podkreśla, że League of Legends na przestrzeni lat stało się znacznie bardziej złożoną i dynamiczną produkcją. Współcześni bohaterowie dysponują większą mobilnością, rozbudowanymi mechanikami oraz wieloma sposobami na zaprezentowanie umiejętności gracza.
League of Legends Classic ma powrócić do spokojniejszego tempa rozgrywki. Poszczególne postacie będą miały wyraźniej zaznaczone mocne i słabe strony, przez co większego znaczenia nabiorą decyzje strategiczne, odpowiednie przygotowanie do starcia oraz wykorzystywanie błędów przeciwnika. Klasyczna wersja Summoner’s Rift zostanie zrekonstruowana, ale nie oznacza to całkowitego porzucenia współczesnych rozwiązań technicznych. Twórcy ulepszą oświetlenie, tekstury oraz cienie, aby zwiększyć czytelność wydarzeń na ekranie, zachowując jednocześnie wygląd charakterystyczny dla dawnych lat.
Producent wykonawczy Paul Bellezza przyznał, że gracze od dawna prosili o powrót do korzeni League of Legends. Jak wyjaśnił, zespół Riot Games również tęsknił za atmosferą początkowych sezonów. League of Legends Classic ma jednak nie tylko wykorzystywać nostalgię, lecz także wzbogacić dawne rozwiązania o elementy odpowiadające oczekiwaniom współczesnych odbiorców. Tryb został pomyślany zarówno dla weteranów pamiętających pierwsze lata gry, jak i osób powracających do niej po dłuższej przerwie.
W dniu premiery gracze otrzymają dostęp do jednej draftowej kolejki PvP, rozgrywek drużynowych przeciwko sztucznej inteligencji oraz gier niestandardowych. Riot Games przygotuje również osobny system rozwoju nazwany poziomami Classic.
Będzie to darmowa i jednorazowa ścieżka postępów przypominająca standardowe poziomy konta. Za rozgrywanie meczów uczestnicy otrzymają punkty potrzebne do zdobywania kolejnych poziomów, a wraz z nimi runy, specjalizacje oraz różnego rodzaju elementy kosmetyczne.Po dotarciu do dziesiątego poziomu Classic gracze rozpoczną Podróż Przywoływacza. System pozwoli im przechodzić przez kolejne etapy rozwoju, rozpoczynając od Soli, a kończąc na randze Legendy.
League of Legends Classic – na początek pojawi się 60 klasycznych bohaterów
Premierowa wersja League of Legends Classic zaoferuje 60 postaci. Lista obejmuje pierwszych 40 bohaterów, którzy pojawili się w grze, oraz 20 dodatkowych wojowników wydanych w latach 2009–2013. W przyszłości zestaw będzie stopniowo rozszerzany.
Gracze posiadający dane postacie na swoim koncie od razu uzyskają do nich dostęp. Pozostali będą mogli odblokować bohaterów poprzez zdobywanie kolejnych poziomów Classic lub zakupienie ich w sklepie.
Podstawowe modele wszystkich postaci otrzymają kontury nawiązujące do dawnej oprawy graficznej. W przypadku wybranych bohaterów twórcy poprawią także efekty wizualne, efekty dźwiękowe oraz animacje, aby lepiej odpowiadały ich klasycznym wersjom.
Premierowa lista obejmuje następujące postacie:
Ahri
Alistar
Amumu
Anivia
Annie
Ashe
Blitzcrank
Brand
Cho’Gath
Corki
Dr Mundo
Evelynn
Ezreal
Fiddlesticks
Gangplank
Garen
Gragas
Heimerdinger
Janna
Jarvan IV
Jax
Karthus
Kassadin
Katarina
Kayle
Kog’Maw
Lee Sin
Leona
Lulu, Lux
Malphite
Malzahar
Master Yi
Miss Fortune
Morgana
Nasus
Nidalee
Nunu i Willump
Olaf
Pantheon
Rammus
Ryze
Shaco
Singed
Sion
Sivir
Skarner
Sona
Soraka
Taric
Teemo
Tristana
Tryndamere
Twisted Fate
Twitch
Vayne
Veigar
Warwick
Wukong
Zilean
GramTV przedstawia:
Jednym z najważniejszych elementów League of Legends Classic będzie powrót klasycznych przedmiotów oraz popularnych kombinacji wyposażenia. Riot Games zamierza położyć szczególny nacisk na konstrukcje, które w przeszłości cieszyły się największą popularnością wśród społeczności.
Do gry wrócą również dawne runy i specjalizacje. System ich zdobywania zostanie jednak uproszczony, aby gracze mogli szybciej przygotować własne konfiguracje. Kolejne runy, specjalizacje oraz dodatkowe strony na runy będą odblokowywane poprzez rozgrywkę i zwiększanie poziomu Classic.
Każdy uczestnik otrzyma także domyślny zestaw run i specjalizacji. Rozwiązanie ma wyrównać szanse podczas pierwszych meczów i zapobiec sytuacji, w której nowi gracze rozpoczynaliby zabawę ze znacząco słabszymi konfiguracjami.
League of Legends Classic – klasyczne Przepustki, skórki i portrety
League of Legends Classic otrzyma sezonowe Klasyczne Przepustki, działające podobnie do standardowych przepustek bojowych. Każda z nich będzie obejmować ścieżkę darmową oraz płatną. Wśród nagród znajdą się PZ, NE, strony na runy, emotki, tytuły, klasyczne skórki oraz portrety.
Klasyczne skórki mają odtwarzać charakterystyczny wygląd bohaterów z lat 2009–2013. Gracze odblokują je za pomocą Tokenów Klasycznych Skórek zdobywanych w ramach sezonowej przepustki lub kupowanych bezpośrednio w sklepie. Jeden token będzie można wykorzystać do odblokowania dowolnej klasycznej skórki. Dla tego rodzaju strojów pojawią się również klasyczne Barwy.
Wiele współczesnych skórek będzie obsługiwanych przez League of Legends Classic już w dniu premiery. Riot Games planuje regularnie powiększać listę dostępnych elementów kosmetycznych.
Całkowicie nowym dodatkiem będą portrety, czyli alternatywne ilustracje bohaterów prezentowane podczas ekranu ładowania. Grafiki mogą przyjmować formę humorystycznych rysunków lub nowych interpretacji znanych postaci. Portrety będą zmieniały się podczas kolejnych meczów, dzięki czemu użytkownicy otrzymają możliwość ich kolekcjonowania i prezentowania ulubionych wariantów. Portrety, klasyczne skórki oraz klasyczne Barwy będą dostępne wyłącznie w League of Legends Classic.
League of Legends Classic – gracze wpłyną na rozwój trybu poprzez Radę
Wraz z premierą League of Legends Classic uruchomiony zostanie system społecznościowy nazwany Radą. Mechanizm pozwoli graczom głosować nad wybranymi kierunkami dalszego rozwoju trybu.
Zespół Riot Games nadal będzie odpowiedzialny za kondycję rozgrywki oraz balans postaci i przedmiotów. Społeczność otrzyma jednak możliwość decydowania między innymi o tym, którzy bohaterowie zostaną dodani w następnej kolejności, jakie klasyczne skórki powinny powstać oraz które elementy rozgrywki mogą zostać zmodyfikowane.
Dostęp do Rady będzie przyznawany poprzez system poziomów Classic. Dodatkowe uprawnienia do głosowania gracze zdobędą podczas kolejnych rozgrywek. Oznacza to, że osoby spędzające więcej czasu w League of Legends Classic uzyskają większy wpływ na wyniki przyszłych głosowań.
Przypomnijmy na koniec, że League of Legends Classic pojawi się w grze 29 lipca 2026 roku wraz z patchem 26.15.
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