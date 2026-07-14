League of Legends Classic z datą premiery. Lista dostępnych bohaterów i wszystkie szczegóły nadchodzącego trybu

Wiadomo również, na bazie którego sezonu oparty będzie LoL Classic.

League of Legends Classic zadebiutuje 29 lipca 2026 roku wraz z aktualizacją 26.15. Nowy wariant rozgrywki ma przywoływać atmosferę trzeciego sezonu z 2013 roku, ale nie będzie dokładnym odtworzeniem tej konkretnej wersji gry. Zamiast tego Riot Games zamierza połączyć najbardziej charakterystyczne rozwiązania pochodzące z pierwszych lat rozwoju League of Legends.

Jeszcze pod koniec czerwca Riot Games oficjalnie zapowiedziało League of Legends Classic, czyli nowy tryb rozgrywki inspirowany początkowymi latami popularnej produkcji. Gracze ponownie zobaczą dawną wersję Summoner’s Rift, klasyczne przedmioty, runy, specjalizacje oraz bohaterów korzystających z umiejętności sprzed licznych przeróbek. Teraz studio przedstawiło wszystkie najważniejsze szczegóły nadchodzącego trybu.

W trybie pojawi się odtworzona mapa Summoner’s Rift, klasyczne runy i specjalizacje, dawne czary przywoływacza oraz wiele kultowych przedmiotów i ich kombinacji. Twórcy przygotowali także zestaw 60 bohaterów, wśród których znajdą się postacie korzystające z wersji umiejętności znanych sprzed późniejszych aktualizacji i przeróbek. Riot Games podkreśla, że League of Legends na przestrzeni lat stało się znacznie bardziej złożoną i dynamiczną produkcją. Współcześni bohaterowie dysponują większą mobilnością, rozbudowanymi mechanikami oraz wieloma sposobami na zaprezentowanie umiejętności gracza.

League of Legends Classic ma powrócić do spokojniejszego tempa rozgrywki. Poszczególne postacie będą miały wyraźniej zaznaczone mocne i słabe strony, przez co większego znaczenia nabiorą decyzje strategiczne, odpowiednie przygotowanie do starcia oraz wykorzystywanie błędów przeciwnika. Klasyczna wersja Summoner’s Rift zostanie zrekonstruowana, ale nie oznacza to całkowitego porzucenia współczesnych rozwiązań technicznych. Twórcy ulepszą oświetlenie, tekstury oraz cienie, aby zwiększyć czytelność wydarzeń na ekranie, zachowując jednocześnie wygląd charakterystyczny dla dawnych lat.

Producent wykonawczy Paul Bellezza przyznał, że gracze od dawna prosili o powrót do korzeni League of Legends. Jak wyjaśnił, zespół Riot Games również tęsknił za atmosferą początkowych sezonów. League of Legends Classic ma jednak nie tylko wykorzystywać nostalgię, lecz także wzbogacić dawne rozwiązania o elementy odpowiadające oczekiwaniom współczesnych odbiorców. Tryb został pomyślany zarówno dla weteranów pamiętających pierwsze lata gry, jak i osób powracających do niej po dłuższej przerwie.

W dniu premiery gracze otrzymają dostęp do jednej draftowej kolejki PvP, rozgrywek drużynowych przeciwko sztucznej inteligencji oraz gier niestandardowych. Riot Games przygotuje również osobny system rozwoju nazwany poziomami Classic.

Będzie to darmowa i jednorazowa ścieżka postępów przypominająca standardowe poziomy konta. Za rozgrywanie meczów uczestnicy otrzymają punkty potrzebne do zdobywania kolejnych poziomów, a wraz z nimi runy, specjalizacje oraz różnego rodzaju elementy kosmetyczne. Po dotarciu do dziesiątego poziomu Classic gracze rozpoczną Podróż Przywoływacza. System pozwoli im przechodzić przez kolejne etapy rozwoju, rozpoczynając od Soli, a kończąc na randze Legendy.

League of Legends Classic – na początek pojawi się 60 klasycznych bohaterów

Premierowa wersja League of Legends Classic zaoferuje 60 postaci. Lista obejmuje pierwszych 40 bohaterów, którzy pojawili się w grze, oraz 20 dodatkowych wojowników wydanych w latach 2009–2013. W przyszłości zestaw będzie stopniowo rozszerzany.

Gracze posiadający dane postacie na swoim koncie od razu uzyskają do nich dostęp. Pozostali będą mogli odblokować bohaterów poprzez zdobywanie kolejnych poziomów Classic lub zakupienie ich w sklepie.

Podstawowe modele wszystkich postaci otrzymają kontury nawiązujące do dawnej oprawy graficznej. W przypadku wybranych bohaterów twórcy poprawią także efekty wizualne, efekty dźwiękowe oraz animacje, aby lepiej odpowiadały ich klasycznym wersjom.

Premierowa lista obejmuje następujące postacie: