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League of Legends Classic z datą premiery. Lista dostępnych bohaterów i wszystkie szczegóły nadchodzącego trybu

Radosław Krajewski
2026/07/14 17:00
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Wiadomo również, na bazie którego sezonu oparty będzie LoL Classic.

Jeszcze pod koniec czerwca Riot Games oficjalnie zapowiedziało League of Legends Classic, czyli nowy tryb rozgrywki inspirowany początkowymi latami popularnej produkcji. Gracze ponownie zobaczą dawną wersję Summoner’s Rift, klasyczne przedmioty, runy, specjalizacje oraz bohaterów korzystających z umiejętności sprzed licznych przeróbek. Teraz studio przedstawiło wszystkie najważniejsze szczegóły nadchodzącego trybu.

League of Legends Classic
League of Legends Classic

League of Legends Classic ma datę premiery. Gracze już wkrótce wrócą do korzeni gry Riot Games

League of Legends Classic zadebiutuje 29 lipca 2026 roku wraz z aktualizacją 26.15. Nowy wariant rozgrywki ma przywoływać atmosferę trzeciego sezonu z 2013 roku, ale nie będzie dokładnym odtworzeniem tej konkretnej wersji gry. Zamiast tego Riot Games zamierza połączyć najbardziej charakterystyczne rozwiązania pochodzące z pierwszych lat rozwoju League of Legends.

W trybie pojawi się odtworzona mapa Summoner’s Rift, klasyczne runy i specjalizacje, dawne czary przywoływacza oraz wiele kultowych przedmiotów i ich kombinacji. Twórcy przygotowali także zestaw 60 bohaterów, wśród których znajdą się postacie korzystające z wersji umiejętności znanych sprzed późniejszych aktualizacji i przeróbek. Riot Games podkreśla, że League of Legends na przestrzeni lat stało się znacznie bardziej złożoną i dynamiczną produkcją. Współcześni bohaterowie dysponują większą mobilnością, rozbudowanymi mechanikami oraz wieloma sposobami na zaprezentowanie umiejętności gracza.

League of Legends Classic ma powrócić do spokojniejszego tempa rozgrywki. Poszczególne postacie będą miały wyraźniej zaznaczone mocne i słabe strony, przez co większego znaczenia nabiorą decyzje strategiczne, odpowiednie przygotowanie do starcia oraz wykorzystywanie błędów przeciwnika. Klasyczna wersja Summoner’s Rift zostanie zrekonstruowana, ale nie oznacza to całkowitego porzucenia współczesnych rozwiązań technicznych. Twórcy ulepszą oświetlenie, tekstury oraz cienie, aby zwiększyć czytelność wydarzeń na ekranie, zachowując jednocześnie wygląd charakterystyczny dla dawnych lat.

League of Legends Classic
League of Legends Classic

Producent wykonawczy Paul Bellezza przyznał, że gracze od dawna prosili o powrót do korzeni League of Legends. Jak wyjaśnił, zespół Riot Games również tęsknił za atmosferą początkowych sezonów. League of Legends Classic ma jednak nie tylko wykorzystywać nostalgię, lecz także wzbogacić dawne rozwiązania o elementy odpowiadające oczekiwaniom współczesnych odbiorców. Tryb został pomyślany zarówno dla weteranów pamiętających pierwsze lata gry, jak i osób powracających do niej po dłuższej przerwie.

W dniu premiery gracze otrzymają dostęp do jednej draftowej kolejki PvP, rozgrywek drużynowych przeciwko sztucznej inteligencji oraz gier niestandardowych. Riot Games przygotuje również osobny system rozwoju nazwany poziomami Classic.

Będzie to darmowa i jednorazowa ścieżka postępów przypominająca standardowe poziomy konta. Za rozgrywanie meczów uczestnicy otrzymają punkty potrzebne do zdobywania kolejnych poziomów, a wraz z nimi runy, specjalizacje oraz różnego rodzaju elementy kosmetyczne. Po dotarciu do dziesiątego poziomu Classic gracze rozpoczną Podróż Przywoływacza. System pozwoli im przechodzić przez kolejne etapy rozwoju, rozpoczynając od Soli, a kończąc na randze Legendy.

League of Legends Classic
League of Legends Classic

League of Legends Classic – na początek pojawi się 60 klasycznych bohaterów

Premierowa wersja League of Legends Classic zaoferuje 60 postaci. Lista obejmuje pierwszych 40 bohaterów, którzy pojawili się w grze, oraz 20 dodatkowych wojowników wydanych w latach 2009–2013. W przyszłości zestaw będzie stopniowo rozszerzany.

Gracze posiadający dane postacie na swoim koncie od razu uzyskają do nich dostęp. Pozostali będą mogli odblokować bohaterów poprzez zdobywanie kolejnych poziomów Classic lub zakupienie ich w sklepie.

Podstawowe modele wszystkich postaci otrzymają kontury nawiązujące do dawnej oprawy graficznej. W przypadku wybranych bohaterów twórcy poprawią także efekty wizualne, efekty dźwiękowe oraz animacje, aby lepiej odpowiadały ich klasycznym wersjom.

Premierowa lista obejmuje następujące postacie:

  • Ahri
  • Alistar
  • Amumu
  • Anivia
  • Annie
  • Ashe
  • Blitzcrank
  • Brand
  • Cho’Gath
  • Corki
  • Dr Mundo
  • Evelynn
  • Ezreal
  • Fiddlesticks
  • Gangplank
  • Garen
  • Gragas
  • Heimerdinger
  • Janna
  • Jarvan IV
  • Jax
  • Karthus
  • Kassadin
  • Katarina
  • Kayle
  • Kog’Maw
  • Lee Sin
  • Leona
  • Lulu, Lux
  • Malphite
  • Malzahar
  • Master Yi
  • Miss Fortune
  • Morgana
  • Nasus
  • Nidalee
  • Nunu i Willump
  • Olaf
  • Pantheon
  • Rammus
  • Ryze
  • Shaco
  • Singed
  • Sion
  • Sivir
  • Skarner
  • Sona
  • Soraka
  • Taric
  • Teemo
  • Tristana
  • Tryndamere
  • Twisted Fate
  • Twitch
  • Vayne
  • Veigar
  • Warwick
  • Wukong
  • Zilean

GramTV przedstawia:

Jednym z najważniejszych elementów League of Legends Classic będzie powrót klasycznych przedmiotów oraz popularnych kombinacji wyposażenia. Riot Games zamierza położyć szczególny nacisk na konstrukcje, które w przeszłości cieszyły się największą popularnością wśród społeczności.

League of Legends Classic
League of Legends Classic

Do gry wrócą również dawne runy i specjalizacje. System ich zdobywania zostanie jednak uproszczony, aby gracze mogli szybciej przygotować własne konfiguracje. Kolejne runy, specjalizacje oraz dodatkowe strony na runy będą odblokowywane poprzez rozgrywkę i zwiększanie poziomu Classic.

Każdy uczestnik otrzyma także domyślny zestaw run i specjalizacji. Rozwiązanie ma wyrównać szanse podczas pierwszych meczów i zapobiec sytuacji, w której nowi gracze rozpoczynaliby zabawę ze znacząco słabszymi konfiguracjami.

League of Legends Classic – klasyczne Przepustki, skórki i portrety

League of Legends Classic otrzyma sezonowe Klasyczne Przepustki, działające podobnie do standardowych przepustek bojowych. Każda z nich będzie obejmować ścieżkę darmową oraz płatną. Wśród nagród znajdą się PZ, NE, strony na runy, emotki, tytuły, klasyczne skórki oraz portrety.

Klasyczne skórki mają odtwarzać charakterystyczny wygląd bohaterów z lat 2009–2013. Gracze odblokują je za pomocą Tokenów Klasycznych Skórek zdobywanych w ramach sezonowej przepustki lub kupowanych bezpośrednio w sklepie. Jeden token będzie można wykorzystać do odblokowania dowolnej klasycznej skórki. Dla tego rodzaju strojów pojawią się również klasyczne Barwy.

League of Legends Classic
League of Legends Classic

Wiele współczesnych skórek będzie obsługiwanych przez League of Legends Classic już w dniu premiery. Riot Games planuje regularnie powiększać listę dostępnych elementów kosmetycznych.

Całkowicie nowym dodatkiem będą portrety, czyli alternatywne ilustracje bohaterów prezentowane podczas ekranu ładowania. Grafiki mogą przyjmować formę humorystycznych rysunków lub nowych interpretacji znanych postaci. Portrety będą zmieniały się podczas kolejnych meczów, dzięki czemu użytkownicy otrzymają możliwość ich kolekcjonowania i prezentowania ulubionych wariantów. Portrety, klasyczne skórki oraz klasyczne Barwy będą dostępne wyłącznie w League of Legends Classic.

League of Legends Classic – gracze wpłyną na rozwój trybu poprzez Radę

Wraz z premierą League of Legends Classic uruchomiony zostanie system społecznościowy nazwany Radą. Mechanizm pozwoli graczom głosować nad wybranymi kierunkami dalszego rozwoju trybu.

Zespół Riot Games nadal będzie odpowiedzialny za kondycję rozgrywki oraz balans postaci i przedmiotów. Społeczność otrzyma jednak możliwość decydowania między innymi o tym, którzy bohaterowie zostaną dodani w następnej kolejności, jakie klasyczne skórki powinny powstać oraz które elementy rozgrywki mogą zostać zmodyfikowane.

League of Legends Classic
League of Legends Classic

Dostęp do Rady będzie przyznawany poprzez system poziomów Classic. Dodatkowe uprawnienia do głosowania gracze zdobędą podczas kolejnych rozgrywek. Oznacza to, że osoby spędzające więcej czasu w League of Legends Classic uzyskają większy wpływ na wyniki przyszłych głosowań.

Przypomnijmy na koniec, że League of Legends Classic pojawi się w grze 29 lipca 2026 roku wraz z patchem 26.15.

League of Legends Classic
League of Legends Classic
League of Legends Classic
League of Legends Classic
League of Legends Classic
League of Legends Classic

Tagi:

News
szczegóły
multiplayer
League of Legends
MOBA
Riot Games
lista postaci
tryb wieloosobowy
gra-usługa
League of Legends Classic
Radosław Krajewski

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Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

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