To koniec darmowej strzelanki z mechami. Steel Hunters zniknie jeszcze w tym roku

Wargaming ogłosił zamknięcie darmowej strzelanki PvEvP, Steel Hunters. Gra, która weszła w fazę wczesnego dostępu na platformie PC 2 kwietnia, przestanie być dostępna online za około 90 dni.

Dziś przekazujemy trudną wiadomość: podjęliśmy decyzję o zakończeniu Steel Hunters. Daliście nam ogrom pasji i wsparcia, ale doszliśmy do wniosku, że dalszy rozwój nie jest możliwy do utrzymania. Wiemy, że to nie jest wiadomość, którą chcieliście usłyszeć – i dzielimy wasze rozczarowanie. – czytamy w komunikacie od twórców.