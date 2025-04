Steel Hunters z nowym sezonem. Gracze otrzymali nowego łowcę i darmową przepustkę bitewną

Steel Hunters jest grą opartą o model free to play i łączy w sobie elementy gatunków battleroyale i extraction. Nowy sezon przyniósł przede wszystkim debiut rogatego Łowcy, Taurusa, ale też świeżą paczkę zawartości kosmetycznej oraz usprawnień rozgrywki.

Nowy sezon w Steel Hunters

Jak prezentuje się wspomniany Taurus? To uzbrojony w umiejętność szarży oraz w ciężką strzelbę mech. To specjalista od walki w zwarciu. Gracze mogą odblokować tego „wściekłego byka” w ramach wersji Pro i Premium przepustki bitewnej za platynę, łatwą do uzyskania walutę w grze otrzymywaną za ukończenie misji.