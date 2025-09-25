To już oficjalne. Nioh 3 z datą premiery i nowym zwiastunem

Potwierdziły się wcześniejsze doniesienia związane z datą premiery Nioh 3.

Niedawno japoński Amazon ujawnił przedwcześnie datę premiery Nioh 3. Okazuje się, że podany termin był prawidłowy. Twórcy ogłosili, że premiera najnowszej odsłony serii nastąpi 6 lutego 2026 roku. Nioh 3 z datą premiery. Wiemy, kiedy zadebiutuje nowa odsłona serii Nioh 3 będzie dostępny dla posiadaczy PlayStation 5 oraz graczy PC, którzy będą mogli zakupić go za pośrednictwem platformy Steam. Jednocześnie, z okazji ogłoszenia daty, rozpoczęto przedsprzedaż gry na obu wspomnianych platformach.

Deweloperzy, aby uczcić to wydarzenie, udostępnili zwiastun fabularny. Materiał ten ma za zadanie zapoznać fanów z historią, a przy okazji ujawnia nowe detale dotyczące mechanik oraz postaci. Dodatkowo opublikowano dwa filmy zza kulis produkcji. Fabuła Nioh 3 koncentruje się wokół Takechiyo Tokugawy, który jest przeznaczony na kolejnego szoguna Japonii w niestabilnym okresie Sengoku. W cieniu jego rosnącej potęgi, młodszy brat, Kunimatsu Tokugawa, planuje spisek mający na celu obalenie brata, ponieważ kieruje nim nienawiść do jego sukcesji. Wzmocniony przez mroczne moce, Kunimatsu atakuje Takechiyo, prowadząc hordę yokai, co skutkuje brutalnym zakończeniem epoki pokoju i pogrąża cały kraj w wojennym piekle.

Podczas niebezpiecznej wyprawy, której celem jest udaremnienie braterskiego spisku, Takechiyo będzie musiał stawić czoła całemu wachlarzowi krwiożerczych yokai oraz wielu innym potężnym wrogom. W trakcie misji gracze spotkają liczne postacie z różnych okresów historycznych, w tym Shingena Takedę, Yoshitsune Minamoto i Yoritomo Minamoto. Powrót do serii zaliczą również bohaterowie już dobrze znani fanom, tacy jak Hanzo Hattori, Tadakatsu Honda i Fuku Saito. Poza standardową edycją gracze mają możliwość zamówienia cyfrowej edycji Digital Deluxe w przedsprzedaży lub zakupu samej przepustki sezonowej. Dostępna jest także edycja SteelBook, która, oprócz gry podstawowej, zawierać będzie dwa ekskluzywne dodatki DLC. Wszystkie wersje gry zakupione w przedsprzedaży zapewniają bonusy za wczesny zakup, które będą do odebrania w PlayStation Store oraz na platformie Steam przez ograniczony czas po premierze. Bonusy te będą dostępne dla osób, które zakupią tytuł do 19 lutego 2026 roku. Przypomnijmy zatem raz jeszcze, że Nioh 3 ukaże się 6 lutego 2026 roku. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.



