Hollow Knight: Silksong na Gamescom 2025. Team Cherry szykuje specjalne ogłoszenie

Team Cherry szykuje specjalne ogłoszenie związane z Hollow Knight: Silksong
Team Cherry ogłosiło na swoim oficjalnym koncie X, że specjalne oświadczenie dotyczące Hollow Knight: Silksong nastąpi 21 sierpnia o godzinie 16:30 czasu polskiego. Studio poinformowało, że „odliczanie trwa”. Mimo to, całkowite wykluczenie krótkiej wzmianki o tytule podczas Gamescom Opening Night Live nie jest pewne, zatem zainteresowani powinni uważnie śledzić nadchodzące wydarzenie.
Wciel się w zabójczo groźną łowczynię Hornet i przemierzaj pradawne królestwo owadów wśród pieśni i pajęczej sieci. Schwytana i sprowadzona w nieznane sobie miejsce główna bohaterka musi walczyć z wrogami i rozwiązywać zagadki, wyruszając na trudną wyprawę na szczyt królestwa.
Hollow Knight: Silksong to epicka kontynuacja nagrodzonej gry przygodowej akcji Hollow Knight. Wybierz się do nowych krain, odkryj nowe moce i poznaj stare tajemnice powiązane z twoją postacią i przeszłością. – czytamy w opisie gry.
Hollow Knight: Silksong po raz pierwszy zapowiedziano w lutym 2019 roku. Wśród platform, na które ma trafić tytuł, znajdują się PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4 oraz PC.
