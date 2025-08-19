Hollow Knight: Silksong na Gamescom 2025. Team Cherry szykuje specjalne ogłoszenie

Jak informowaliśmy jakiś czas temu, na Gamescom 2025 nie zabraknie Hollow Knight: Silksong . Choć wcześniej zakładano, że tytuł może pojawić się podczas Opening Night Live, twórcy szykują specjalne oświadczenie dopiero na 21 sierpnia.

Team Cherry szykuje specjalne ogłoszenie związane z Hollow Knight: Silksong

Team Cherry ogłosiło na swoim oficjalnym koncie X, że specjalne oświadczenie dotyczące Hollow Knight: Silksong nastąpi 21 sierpnia o godzinie 16:30 czasu polskiego. Studio poinformowało, że „odliczanie trwa”. Mimo to, całkowite wykluczenie krótkiej wzmianki o tytule podczas Gamescom Opening Night Live nie jest pewne, zatem zainteresowani powinni uważnie śledzić nadchodzące wydarzenie.