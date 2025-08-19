Zaloguj się lub Zarejestruj

Hollow Knight: Silksong na Gamescom 2025. Team Cherry szykuje specjalne ogłoszenie

Patrycja Pietrowska
2025/08/19 18:00
Twórcy uruchomili odliczanie.

Jak informowaliśmy jakiś czas temu, na Gamescom 2025 nie zabraknie Hollow Knight: Silksong. Choć wcześniej zakładano, że tytuł może pojawić się podczas Opening Night Live, twórcy szykują specjalne oświadczenie dopiero na 21 sierpnia.

Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight: Silksong

Team Cherry szykuje specjalne ogłoszenie związane z Hollow Knight: Silksong

Team Cherry ogłosiło na swoim oficjalnym koncie X, że specjalne oświadczenie dotyczące Hollow Knight: Silksong nastąpi 21 sierpnia o godzinie 16:30 czasu polskiego. Studio poinformowało, że „odliczanie trwa”. Mimo to, całkowite wykluczenie krótkiej wzmianki o tytule podczas Gamescom Opening Night Live nie jest pewne, zatem zainteresowani powinni uważnie śledzić nadchodzące wydarzenie.

Wciel się w zabójczo groźną łowczynię Hornet i przemierzaj pradawne królestwo owadów wśród pieśni i pajęczej sieci. Schwytana i sprowadzona w nieznane sobie miejsce główna bohaterka musi walczyć z wrogami i rozwiązywać zagadki, wyruszając na trudną wyprawę na szczyt królestwa.

Hollow Knight: Silksong to epicka kontynuacja nagrodzonej gry przygodowej akcji Hollow Knight. Wybierz się do nowych krain, odkryj nowe moce i poznaj stare tajemnice powiązane z twoją postacią i przeszłością. – czytamy w opisie gry.

GramTV przedstawia:

Hollow Knight: Silksong po raz pierwszy zapowiedziano w lutym 2019 roku. Wśród platform, na które ma trafić tytuł, znajdują się PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4 oraz PC.

Źródło:https://www.thegamer.com/hollow-knight-silksong-reveal-announcement-confirmed/

Tagi:

News
gamescom
zapowiedź
Hollow Knight
Team Cherry
metroidvania
Hollow Knight: Silksong
Gamescom 2025
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

