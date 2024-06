To już koniec Redfall. Gracze otrzymują zwrot pieniędzy za anulowane DLC

Pod koniec maja Redfall otrzymało pożegnalną aktualizację . Ostatni patch wprowadził do gry m.in. tryb offline, a także nowe funkcje oraz zmiany w gniazdach. Wraz z zamknięciem studia Arkane Austin poinformowano również, że zaplanowane DLC nie zostaną wydane, a posiadacze edycji „Odgryź się” mogą liczyć na zwrot pieniędzy. Gracze informują, że wspomniany proces już się rozpoczął.

Edycja „Odgryź się” miała zapewnić graczom dostęp do dwóch nowych bohaterów. Wspomniana wersja miała wprowadzić także nowe skórki dla postaci z podstawowej wersji gry. Według nieoficjalnych informacji DLC miało zostać wydane w okolicach tegorocznego Halloween, ale Arkane Austin nie zdążyło zrealizować swoich planów.

Na koniec przypomnijmy, że Redfall zadebiutowało w maju 2023 roku na PC i Xbox Series X/S. Wspomniana produkcja dostępna jest również w bibliotece Xbox Game Pass. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat gry Arkane Austin, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Redfall – a rano po wampirach zostaje tylko popiół…

Wczytywanie ramki mediów.