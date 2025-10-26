To już 15 lat od premiery ostatniej odsłony tej kultowej serii Xboxa. Co dalej?

Ceniona seria Fable wciąż czeka na nową, zapowiedzianą już odsłonę. Brak jednak konkretów.

Co dalej z serią Fable? Przypomnijmy, że mowa o jednej z najbardziej kultowych marek w historii Xboxa. Cykl zadebiutował w 2004 roku i szybko zdobył serca graczy dzięki unikalnemu podejściu do RPG – decyzje bohatera wpływały na fabułę, wygląd i relacje z innymi postaciami. Fable 2 i Fable 3 rozwijały ten pomysł, łącząc rozbudowany świat z charakterystycznym, brytyjskim humorem. Trzecia odsłona sprzedała się w ponad 3 milionach egzemplarzy, choć nie dorównała poprzedniczce pod względem popularności i jakości. Mija 15 od czasu jej premiery. Kiedy dostaniemy Fable 4? To już 15 od premiery Fable 3 Po Fable 3 studio Lionhead zaczęło eksperymentować – wydano m.in. Fable Heroes, kolorową grę akcji w stylu arcade, oraz Fable: The Journey, tytuł tworzony z myślą o kontrolerze Kinect. Obie produkcje spotkały się z chłodnym przyjęciem. Ostatnią próbą przed końcem studia był projekt Fable Legends, kooperacyjna gra akcji, która nigdy nie ujrzała światła dziennego – Microsoft skasował ją w 2016 roku, a niedługo później zamknął Lionhead Studios.

Od tamtej pory fani czekają na powrót serii. W 2020 roku Xbox potwierdził, że nowa odsłona Fable powstaje w studiu Playground Games, znanym z serii Forza Horizon. Projekt nie jest kontynuacją w ścisłym sensie – to raczej restart serii, mający przenieść klasyczną formułę do współczesnych standardów technologicznych. Według pierwotnych planów gra miała ukazać się w 2025 roku, ale premiera została przesunięta na 2026 rok. Niektórzy insiderzy sugerują nawet, że data ta może ulec dalszym zmianom. Grę można dodać do listy życzeń Steam, ale nieznana jest jej data premiery.

Na razie o grze wiadomo niewiele – zaprezentowane zwiastuny sugerują, że Fable zachowa charakterystyczny klimat, łącząc baśniową stylistykę z typowo brytyjskim humorem. Ma to być świeży początek, ale z szacunkiem do dziedzictwa poprzednich części. Na razie mamy tylko do czynienia z szumnymi zapowiedziami. Czekamy zatem na konkrety. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, po 15 latach przerwy gracze w końcu ponownie odwiedzą Albion. Premiera nowego Fable planowana jest na 2026 rok, a tytuł ma być dostępny na Xbox Series X|S oraz w Game Passie. Warto dodać, że ostatnio pisaliśmy też o tym, jak jeden z twórców Fable wspomina powstawanie gry.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.






