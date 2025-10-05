Twórca Fable wspomina pierwsze spotkanie zarządu w EA: "Idioci skaczący po stołach”

Peter Molyneux raczej mało przyjemnie wspomina pierwsze spotkanie zarządu Electronic Arts...
Peter Molyneux, legendarny twórca gier i ojciec serii Fable, opowiedział o swoich doświadczeniach z pracy w Electronic Arts po przejęciu jego studia Bullfrog Productions w 1995 roku. Jak zdradził w rozmowie z Edge Magazine), pierwsze spotkanie zarządu w EA okazało się dla niego ogromnym rozczarowaniem, o czym poinformował mocno krytycznymi słowami.
Twórca Fable źle wspomina początku w EA
Peter Molyneux powiedział:
Poszedłem na swoje pierwsze posiedzenie zarządu i byłem zdruzgotany, rozczarowany, bo to wyglądało jak szkolne podwórko. To byli po prostu idioci, ludzie skaczący po stołach i wrzeszczący. Kompletnie nie tego się spodziewałem.
W tamtym okresie Bullfrog pracował nad pierwszą częścią Dungeon Keepera, kultowej strategii czasu rzeczywistego, w której gracz zarządza lochami pełnymi potworów. EA nakładało jednak ogromną presję czasową. Według Molyneux EA chciało, aby gra powstała w zaledwie sześć tygodni, co było nierealne. Aby zaspokoić oczekiwania wydawcy, studio wypuściło w zamian inną produkcję, jaką były futurystyczny wyścig Hi-Octane.
Narastające frustracje doprowadziły do niespodziewanego finału. Po trzech latach pracy z EA, Molyneux w przypływie emocji i alkoholu, postanowił złożyć rezygnację:
Byłem naprawdę pijany razem z Timem Rance’em, byłym pracownikiem i napisałem odręczną rezygnację. On od razu wysłał ją do CEO EA, Larry’ego Probsta, i to był koniec mojej przygody w firmie.
GramTV przedstawia:
Choć Molyneux chciał pozostać w EA do momentu ukończenia Dungeon Keepera, wydawca natychmiast odsunął go od pracy:
Powiedziałem im: Nie odchodzę, dopóki Dungeon Keeper nie będzie skończony, ale kiedy tylko złożyłem wypowiedzenie, zamknęli przede mną drzwi. Teraz to rozumiem, sam zrobiłbym to samo, ale wtedy było to dla mnie bardzo trudne, bo całe moje życie emocjonalne kręciło się wokół ludzi, z którymi tworzyłem gry. Nie miałem życia towarzyskiego. A potem to nagle zostało mi odebrane.
Po tym wydarzeniu Peter Molyneux nie porzucił branży gier. Po odejściu z EA założył Lionhead Studios, finansując z własnej kieszeni prace nad Black & White, innowacyjnym RPG, które zdobyło uznanie krytyków i graczy, po dziś dzień trzymając status wyśmienitej produkcji. Co ciekawe, mimo burzliwego rozstania to właśnie EA otrzymało prawa wydawnicze do gry, co w efekcie otworzyło drogę do stworzenia Fable, jednego z najbardziej kultowych RPG-ów na konsolach Xbox.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!