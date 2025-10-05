Twórca Fable wspomina pierwsze spotkanie zarządu w EA: "Idioci skaczący po stołach”

Peter Molyneux, legendarny twórca gier i ojciec serii Fable, opowiedział o swoich doświadczeniach z pracy w Electronic Arts po przejęciu jego studia Bullfrog Productions w 1995 roku. Jak zdradził w rozmowie z Edge Magazine), pierwsze spotkanie zarządu w EA okazało się dla niego ogromnym rozczarowaniem, o czym poinformował mocno krytycznymi słowami.

Poszedłem na swoje pierwsze posiedzenie zarządu i byłem zdruzgotany, rozczarowany, bo to wyglądało jak szkolne podwórko. To byli po prostu idioci, ludzie skaczący po stołach i wrzeszczący. Kompletnie nie tego się spodziewałem.

W tamtym okresie Bullfrog pracował nad pierwszą częścią Dungeon Keepera, kultowej strategii czasu rzeczywistego, w której gracz zarządza lochami pełnymi potworów. EA nakładało jednak ogromną presję czasową. Według Molyneux EA chciało, aby gra powstała w zaledwie sześć tygodni, co było nierealne. Aby zaspokoić oczekiwania wydawcy, studio wypuściło w zamian inną produkcję, jaką były futurystyczny wyścig Hi-Octane.

Narastające frustracje doprowadziły do niespodziewanego finału. Po trzech latach pracy z EA, Molyneux w przypływie emocji i alkoholu, postanowił złożyć rezygnację: