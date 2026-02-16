Twórcy jednego z najodważniejszych filmów science fiction pracują nad nowym projektem. Tym razem przeniosą akcję na Marsa

Nadchodzi kolejna szalona produkcja spod znaku science fiction.

Twórcy kultowej serii Iron Sky szykują powrót do absurdalnego, politycznego science fiction. Producent Tero Kaukomaa oraz reżyser Timo Vuorensola rozpoczęli przygotowania do nowej trylogii zatytułowanej Deep Red. Tym razem zamiast nazistów ukrywających się na Księżycu, twórcy przeniosą akcję na Marsa, gdzie według założeń projektu od dekad funkcjonuje tajna sowiecka kolonia. Deep Red – powstaje nowa trylogia science fiction od twórców Iron Sky Deep Red nie będzie częścią uniwersum Iron Sky, jednak zachowa podobny, przerysowany i satyryczny ton. Za reżyserię odpowiada Vuorensola, który rozwija zarys scenariusza wspólnie z nagradzaną pisarką Johanną Sinisalo, współautorką pierwszego Iron Sky. Ostateczne wersje scenariuszy przygotuje nieujawniony jeszcze scenarzysta ze Stanów Zjednoczonych. Zdjęcia do całej trylogii mają ruszyć w 2027 roku, a premiery zaplanowano kolejno na lata 2029, 2030 oraz 2031.

W świecie przedstawionym w Deep Red komuniści potajemnie skolonizowali Marsa już w latach pięćdziesiątych, budując odizolowane od Ziemi utopijne społeczeństwo. Według twórców całkowita separacja od reszty ludzkości pozwoliła im stworzyć system, który działa bez typowych słabości znanych z historii. Komuniści potajemnie zajęli Czerwoną Planetę w latach pięćdziesiątych, budując utopijne społeczeństwo ukryte przed Ziemią. Fabuła rozpocznie się współcześnie, gdy amerykański astronauta rozbije się na Marsie i odkryje tajną kolonię. Miastem rządzi opresyjna sztuczna inteligencja Deep Red, zbudowana na bazie dawnego radzieckiego superkomputera szachowego. Z pozoru idealne społeczeństwo szybko okazuje się systemem opartym na algorytmicznej kontroli oraz całkowitej inwigilacji. Twórcy określają projekt jako jedno wielkie wydarzenie filmowe, gdyż wszystkie trzy części mają powstawać równocześnie, podobnie jak trylogia Władca Pierścieni Petera Jacksona. Jeszcze w tym roku ma pojawić się krótka promocja zapowiadająca projekt.

GramTV przedstawia:

Budżet całej trylogii oszacowano na 15 milionów euro. Około 5 milionów ma pochodzić z regionalnych dotacji i ulg podatkowych, natomiast pozostałe 10 milionów twórcy chcą pozyskać poprzez finansowanie udziałowe. Model ten wykorzysta technologię blockchain oraz system tokenów powiązanych z udziałem w przychodach projektu i całej marki Deep Red. Plan zakłada emisję do 20 milionów tokenów o wartości jednego euro, które będą wprowadzane etapami wraz z postępem produkcji. Projekt ponownie wykorzysta siłę globalnej społeczności, tym razem poprzez nową generację tokenizowanego crowdfundingu opartego na udziale w przychodach. Do pracy przy Deep Red powraca część zespołu odpowiedzialnego za Iron Sky. Za efekty wizualne ponownie odpowiada Samuli Torssonen z Energia VFX, natomiast słoweński zespół Laibach prowadzi rozmowy dotyczące stworzenia muzyki do filmu. Pierwsze Iron Sky zadebiutowało w 2012 roku w sekcji Panorama na festiwalu w Berlinie i doczekało się dwóch kontynuacji. Twórcy podkreślają, że doświadczenia z tamtej produkcji wpłynęły na decyzję o realizacji Deep Red jako jednej, ciągłej trylogii, co ma zagwarantować regularne premiery oraz utrzymanie zainteresowania widzów przez wiele lat.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.