Nowa japońska Godzilla z opisem fabuły. Znamy szczegóły kontynuacji hitu

Godzilla Minus Zero powoli zaczyna odsłaniać swoje karty. Po publikacji pierwszego plakatu, ujawniającego datę premiery, teraz do sieci trafiły szczegóły fabuły kontynuacji głośnego filmu Godzilla Minus One, który okazał się ogromnym sukcesem finansowym. Produkcja studia Toho zarobiła ponad 116 milionów dolarów na świecie, przy stosunkowo niewielkim budżecie, wynoszącym mniej niż 15 mln dolarów. Nowa odsłona ma kontynuować bardziej poważny i dramatyczny ton, który wyróżniał poprzednią część na tle widowisk w stylu MonsterVerse.

Godzilla Minus Zero – pierwsze informacje o fabule filmu

Za kamerą ponownie stanie Takashi Yamazaki, a wraz z nim wróci nagrodzony Oscarem zespół odpowiedzialny za efekty specjalne. Twórcy nadal nie ujawnili żadnych oficjalnych szczegółów, jednak krążące w sieci informacje sugerują, że historia ponownie skupi się na Kōichim Shikishimie oraz jego rodzinie. W filmie mają powrócić Minami Hamabe i Sae Nagatani, a wydarzenia pokażą jeszcze bardziej przerażającą wersję Króla Potworów.