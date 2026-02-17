Nowa japońska Godzilla z opisem fabuły. Znamy szczegóły kontynuacji hitu

Godzilla Minus Zero powoli zaczyna odsłaniać swoje karty. Po publikacji pierwszego plakatu, ujawniającego datę premiery, teraz do sieci trafiły szczegóły fabuły kontynuacji głośnego filmu Godzilla Minus One, który okazał się ogromnym sukcesem finansowym. Produkcja studia Toho zarobiła ponad 116 milionów dolarów na świecie, przy stosunkowo niewielkim budżecie, wynoszącym mniej niż 15 mln dolarów. Nowa odsłona ma kontynuować bardziej poważny i dramatyczny ton, który wyróżniał poprzednią część na tle widowisk w stylu MonsterVerse.
Godzilla Minus Zero – pierwsze informacje o fabule filmu
Za kamerą ponownie stanie Takashi Yamazaki, a wraz z nim wróci nagrodzony Oscarem zespół odpowiedzialny za efekty specjalne. Twórcy nadal nie ujawnili żadnych oficjalnych szczegółów, jednak krążące w sieci informacje sugerują, że historia ponownie skupi się na Kōichim Shikishimie oraz jego rodzinie. W filmie mają powrócić Minami Hamabe i Sae Nagatani, a wydarzenia pokażą jeszcze bardziej przerażającą wersję Króla Potworów.
Po zniszczeniach spowodowanych pierwszym atakiem Godzilli w Godzilla Minus One, Kōichi Shikishima postanawia prowadzić spokojne życie, odbudowując rodzinę z Noriko i młodą Akiko, próbując jednocześnie uciec od koszmarów wojny i potworów.
Spokój nie trwa długo, ponieważ Godzilla powraca w pełni zregenerowana, większa i bardziej brutalna, a pod Aokigaharą w pobliżu góry Fuji zaczyna budzić się coś pradawnego, zagrażając kruchemu bezpieczeństwu kraju i zmuszając Kōichiego do ponownego złamania własnej obietnicy.
Stawka jest wyższa niż kiedykolwiek wcześniej, dlatego Kōichi niechętnie wraca do walki, łącząc siły z dawnymi towarzyszami oraz wspólnymi oddziałami Japonii i Stanów Zjednoczonych, aby stawić czoła dwóm kaiju i chronić swoich bliskich, zwłaszcza że więź Noriko z Godzillą staje się coraz silniejsza i niebezpiecznie przyciąga ją do furii potwora.
Obecność amerykańskich żołnierzy sugeruje, że w filmie mogą pojawić się także aktorzy z USA, choć wiele wskazuje na to, że twórca pozostanie wierny bardziej realistycznemu tonowi i uniknie hollywoodzkiego rozmachu znanego z wysokobudżetowych widowisk. Jednym z największych znaków zapytania pozostaje tożsamość drugiego kaiju. Wśród fanów najczęściej pojawia się teoria o Hedorah lub nowej interpretacji Mothry, choć równie możliwe jest wprowadzenie zupełnie nowego potwora.
