Gwiazda Stranger Things rusza w trasę koncertową. Przy okazji zekranizuje biografię The Replacements

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/04 08:00
Wiedzieliście, że Finn Wolfhard śpiewa i reżyseruje? No to już wiecie.

Finn Wolfhard rozwija swoją karierę muzyczną. Aktor i w zasadzie już muzyk, w czerwcu wydał debiutancki solowy album “Happy Birthday”, promowany singlami “Choose The Latter” i “Trailers After Dark”. Wcześniej występował w zespołach Calpurnia i The Aubreys.

Finn Wolfhard
Finn Wolfhard

Finn Wolfhard rusza w trasę koncertową i zekranizuje The Replacements

Na październik zaplanowana jest jego europejska trasa koncertowa “Objection!”, która obejmie między innymi Paryż, Berlin, Manchester, Dublin i Londyn. Niestety ominie Polskę. Tak prezentują się daty poszczególnych koncertów Wolfharda:

  • 04.10 – Paryż
  • 06.10 – Amsterdam
  • 08.10 – Berlin
  • 09.10 – Kolonia
  • 12.10 – Manchester
  • 13.10 – Glasgow
  • 14.10 – Dublin
  • 16.10 – Londyn

Na końcu możecie posłuchać singla “Choose The Latter”. To jednak nie koniec niespodzianek, ponieważ gwiazda Stranger Things pracuje nad filmową adaptacją historii legendarnego zespołu The Replacements. Jak podaje serwis Variety, aktor tworzy scenariusz wspólnie ze swoim ojcem, a za produkcję odpowiada Rich Peete z firmy Neighbourhood Watch. Film ma powstać na podstawie bestsellerowej książki Boba Mehr’a Trouble Boys: The True Story Of The Replacements z 2016 roku. Biografia opisuje początki grupy w Minnesocie, jej wpływ na amerykański alternatywny rock i scenę punkową.

Finn Wolfhard już wcześniej wspominał, że pracuje z ojcem nad tajnym projektem:

Piszę dużo muzyki i pracuję z tatą nad scenariuszem filmu, co jest niesamowite. To opowieść o zespole, z którym dziwnie bardzo się utożsamiam. Nie mogłem zdradzić szczegółów, bo nie mieliśmy jeszcze oficjalnie praw.

Nie będzie to pierwsza współpraca Wolfharda z Peete’em, ponieważ obaj pracowali razem przy filmie A24 The Legend Of Ochi, który miał premierę na tegorocznym festiwalu Sundance. 21-letni artysta ma już także doświadczenie reżyserskie, bowiem współtworzył horror Hell Of A Summer.

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

