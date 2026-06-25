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To jedna z największych serialowych niespodzianek roku. Paramount podjął decyzję w sprawie 2. sezonu

Jakub Piwoński
2026/06/25 08:30
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Nowy serial osadzony w uniwersum Yellowstone okazał się ogromnym sukcesem. Platforma Paramount+ nie czekała nawet na finał pierwszego sezonu.

Choć do zakończenia pierwszego sezonu Rancza Duttonów jeszcze trochę zostało, Paramount+ oficjalnie zamówił drugi sezon serialu. Decyzja nie jest zaskoczeniem – produkcja od premiery notuje rekordowe wyniki oglądalności.

Rancza Duttonów
Rancza Duttonów

Ranczo Duttonów wróci w drugim sezonie

Ranczo Duttonów to sequel Yellowstone, skupiający się na dalszych losach Beth Dutton i Ripa Wheelera, którzy rozpoczynają nowe życie na ranczu w południowym Teksasie. W głównych rolach powrócili Kelly Reilly i Cole Hauser.

Pierwszy odcinek obejrzało 12,9 mln widzów na całym świecie w ciągu siedmiu dni, co uczyniło serial największym debiutem oryginalnego serialu w historii Paramount+. Produkcja świetnie poradziła sobie również w tradycyjnej telewizji, gdzie premierę śledziło 2,9 mln widzów. Był to najlepszy start serialu kablowego od 2023 roku. Wieści o przedłużeniu serialu skomentowali także aktorzy.

Myślę, że wszyscy spodziewaliśmy się tej decyzji, patrząc na sukces premiery i na to, jak dobrym serialem jest Ranczo Duttonów. Bardzo się cieszę, że wrócimy i będziemy mogli dalej rozwijać ten świat – powiedział Finn Little, wcielający się w Cartera Greena.

GramTV przedstawia:

Choć Taylor Sheridan pozostaje producentem wykonawczym, za stworzenie serialu odpowiada Chad Feehan, pełniący również funkcję showrunnera. Serial dołącza do coraz większego uniwersum Yellowstone, w skład którego wchodzą już m.in. 1883, 1923, The Madison, Marshals, a w przygotowaniu znajduje się także prequel 1944.

Paramount nie podał jeszcze daty premiery drugiego sezonu Rancza Duttonów. Biorąc jednak pod uwagę popularność produkcji i błyskawiczne zamówienie nowych odcinków, można przypuszczać, że widzowie nie będą musieli długo czekać na powrót Beth i Ripa. W Polsce odcinki serialu dostępne są na platformie SkyShowtime.

Źródło:https://screenrant.com/dutton-ranch-season-2-paramount-plus-renewed/

Tagi:

Popkultura
western
Paramount
drugi sezon
Paramount Pictures
Taylor Sheridan
SkyShowtime
Paramount+
przedłużanie
nowy sezon
serial kryminalny
serial dramatyczny
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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