„To jedna z najfajniejszych rzeczy, jakie widziałem” – popularna strategia, ale w wersji retro

Choć Factorio ma już pięć lat, społeczność nadal potrafi zaskakiwać pomysłowością. Ostatnio głośno zrobiło się o jednym z fanów, który postanowił sprawdzić, czy współczesna gra mogłaby zmieścić się na starej dyskietce. Efektem jego pracy jest specjalna, minimalistyczna wersja strategii ekonomicznej Wube Software – działająca w pełni i gotowa do uruchomienia na sprzęcie sprzed niemal dwóch dekad.

Factorio na dyskietce – eksperyment fana przenosi hit Wube Software do lat 90.

Autorem projektu jest użytkownik Reddita o pseudonimie derekcz, który podczas przeglądania Steama zaczął się zastanawiać, które współczesne tytuły mogłyby zmieścić się w 32 MB pamięci. Po serii eksperymentów udało mu się tego dokonać z najstarszą wersją Factorio 0.14.23. Aby tego dokonać, zastosował technikę Shingled Magnetic Recording (SMR) – metodę pozwalającą kompresować i modyfikować dane, by ograniczyć ich rozmiar bez całkowitej utraty grywalności.