Zaloguj się lub Zarejestruj

„To jedna z najfajniejszych rzeczy, jakie widziałem” – popularna strategia, ale w wersji retro

Mikołaj Berlik
2025/11/03 13:45
0
0

Czy współczesne gry mogłyby działać na dyskietkach? Fan Factorio udowodnił, że to możliwe.

Choć Factorio ma już pięć lat, społeczność nadal potrafi zaskakiwać pomysłowością. Ostatnio głośno zrobiło się o jednym z fanów, który postanowił sprawdzić, czy współczesna gra mogłaby zmieścić się na starej dyskietce. Efektem jego pracy jest specjalna, minimalistyczna wersja strategii ekonomicznej Wube Software – działająca w pełni i gotowa do uruchomienia na sprzęcie sprzed niemal dwóch dekad.

Factorio
Factorio

Factorio na dyskietce – eksperyment fana przenosi hit Wube Software do lat 90.

Autorem projektu jest użytkownik Reddita o pseudonimie derekcz, który podczas przeglądania Steama zaczął się zastanawiać, które współczesne tytuły mogłyby zmieścić się w 32 MB pamięci. Po serii eksperymentów udało mu się tego dokonać z najstarszą wersją Factorio 0.14.23. Aby tego dokonać, zastosował technikę Shingled Magnetic Recording (SMR) – metodę pozwalającą kompresować i modyfikować dane, by ograniczyć ich rozmiar bez całkowitej utraty grywalności.

GramTV przedstawia:

Efekt? Gra działa z mniejszą paletą barw, niższą jakością dźwięku i uproszczoną grafiką, ale nadal zachowuje oryginalny charakter. Jak podkreślają internauci, to „jedna z najfajniejszych rzeczy, jakie kiedykolwiek widzieli”, a sam projekt pokazuje, jak duży potencjał drzemie w kreatywności fanów. Co ciekawe, podobny pomysł miał wcześniej YouTuber DocJade, który próbował uruchomić Factorio… na 1500 dyskietkach.

Factorio na dyskietce – eksperyment fana przenosi hit Wube Software do lat 90., „To jedna z najfajniejszych rzeczy, jakie widziałem” – popularna strategia, ale w wersji retro

Factorio w wersji derekcza działa obecnie na miniaturowym komputerze ASUS Eee PC z 2007 roku, choć dyskietka nie jest jeszcze kompatybilna ze standardowymi napędami. Sam twórca zapowiedział jednak, że zamierza rozwijać projekt dalej. Wygląda więc na to, że w erze cyfrowych gigantów, nostalgia za technologiczną prostotą wciąż ma się świetnie.

Tagi:

News
PC
strategia
fanowski projekt
Factorio
Wube Software
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112