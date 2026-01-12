To ich najgorsze wyniki na Steamie w historii. Call of Duty się kończy?

Nawet darmowy tydzień i duże zniżki nie powstrzymały odpływu użytkowników po premierze Black Ops 7.

Choć w ostatnich tygodniach głośno było o spadkach Battlefielda 6, to wyniki Call of Duty na Steamie prezentują się jeszcze gorzej. Dane z ostatnich dni pokazują, że marka Activision znalazła się w jednym z najtrudniejszych momentów w swojej historii na platformie Valve. Call of Duty – historycznie niska aktywno ść na Steamie W ciągu ostatnich 24 godzin aplikacja Call of Duty osiągnęła na Steamie niespełna 53 tysiące graczy jednocześnie. To szczególnie niepokojące, ponieważ aplikacja obejmuje nie tylko Call of Duty: Black Ops 7, ale także Black Ops 6, Warzone oraz serię Modern Warfare. Co więcej, spadki nastąpiły mimo świątecznych promocji cenowych oraz darmowego tygodnia gry.

Jeszcze gorzej było 8 stycznia, gdy liczba graczy jednocześnie spadła do 39 tysięcy, co stanowi najniższy wynik w historii aplikacji na Steamie. Dla porównania – Battlefield 6, mimo dużego spadku popularności, wciąż utrzymuje znacznie wyższy poziom aktywności.

Paradoksalnie słabe wyniki na PC nie zmieniają faktu, że Black Ops 7 było najlepiej sprzedającą się grą w USA w listopadzie, a na konsolach Call of Duty nadal notuje bardzo wysokie zaangażowanie – ustępując jedynie Fortnite i minimalnie wyprzedzając GTA V. W odpowiedzi na narastającą krytykę Activision zapowiedziało zmianę strategii wydawniczej. Firma zrezygnowała z modelu naprzemiennego wydawania serii Modern Warfare i Black Ops, deklarując prace nad „nową erą Call of Duty”. Według nieoficjalnych informacji kolejną odsłoną może być Modern Warfare 4. Tymczasem Black Ops 7 spotkało się z chłodnym odbiorem. Krytykowano zwłaszcza kampanię fabularną, a tryby multiplayer i Zombies oceniono jako bezpieczne i mało innowacyjne. Treyarch umożliwiło nawet pominięcie kampanii, co samo w sobie stało się symbolem problemów tej odsłony. Recenzja Call of Duty: Black Ops 7 - nie jest tak źle, jak może się wydawać...