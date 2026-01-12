Zaloguj się lub Zarejestruj

To ich najgorsze wyniki na Steamie w historii. Call of Duty się kończy?

Mikołaj Berlik
2026/01/12 09:00
Nawet darmowy tydzień i duże zniżki nie powstrzymały odpływu użytkowników po premierze Black Ops 7.

Choć w ostatnich tygodniach głośno było o spadkach Battlefielda 6, to wyniki Call of Duty na Steamie prezentują się jeszcze gorzej. Dane z ostatnich dni pokazują, że marka Activision znalazła się w jednym z najtrudniejszych momentów w swojej historii na platformie Valve.

Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty – historycznie niska aktywność na Steamie

W ciągu ostatnich 24 godzin aplikacja Call of Duty osiągnęła na Steamie niespełna 53 tysiące graczy jednocześnie. To szczególnie niepokojące, ponieważ aplikacja obejmuje nie tylko Call of Duty: Black Ops 7, ale także Black Ops 6, Warzone oraz serię Modern Warfare. Co więcej, spadki nastąpiły mimo świątecznych promocji cenowych oraz darmowego tygodnia gry.

Jeszcze gorzej było 8 stycznia, gdy liczba graczy jednocześnie spadła do 39 tysięcy, co stanowi najniższy wynik w historii aplikacji na Steamie. Dla porównania – Battlefield 6, mimo dużego spadku popularności, wciąż utrzymuje znacznie wyższy poziom aktywności.

GramTV przedstawia:

Paradoksalnie słabe wyniki na PC nie zmieniają faktu, że Black Ops 7 było najlepiej sprzedającą się grą w USA w listopadzie, a na konsolach Call of Duty nadal notuje bardzo wysokie zaangażowanie – ustępując jedynie Fortnite i minimalnie wyprzedzając GTA V.

W odpowiedzi na narastającą krytykę Activision zapowiedziało zmianę strategii wydawniczej. Firma zrezygnowała z modelu naprzemiennego wydawania serii Modern Warfare i Black Ops, deklarując prace nad „nową erą Call of Duty”. Według nieoficjalnych informacji kolejną odsłoną może być Modern Warfare 4.

Tymczasem Black Ops 7 spotkało się z chłodnym odbiorem. Krytykowano zwłaszcza kampanię fabularną, a tryby multiplayer i Zombies oceniono jako bezpieczne i mało innowacyjne. Treyarch umożliwiło nawet pominięcie kampanii, co samo w sobie stało się symbolem problemów tej odsłony.

Źródło:https://gamingbolt.com/call-of-duty-player-base-drops-to-historic-lows-on-steam

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 09:53
wolff01 napisał:

Przecież od początku było wiadomo że to będzie gniot.

Ale dobrze, ostatni rok pokazał że strategia z odcinaniem kuponów dla wielu serii przestaje być realnym modelem sprzedażowym. O gracza trzeba zabiegać, a nie mieć go za pewniaka...

Bo są na etapie dojenia. Tzn minimalizacja ryzyka. W przeszłości eksperymentowali jak z COD w kosmosie albo ten z bieganiem po ścianach i też mieli problem. Więc przestali eksperymentować. Tylko się nie zorientowali że jak z serialami TV, jeżeli zbyt długo ciągniesz jedną historię to zaczyna brakować pomysłów i scenariusze stają się coraz bardziej absurdalne bo realne już były.

Jako przykład z ostatnich lat mogę dać serial The Rook. To był lekki serial o starszym gościu który wkroczył do formacji policji. Serial miał pokazać że starszy pan z doświadczeniem życiowym ma wartość mimo że inni kandydaci są o połowę młodsi. Ale skończyły im się pomysły więc teraz lokalni policjanci robią rajdy z CIA na kartel albo walczą z międzynarodową szajką przestępców w europie czy coś. Tylko słyszałem bo przestałem oglądać. 

W każdym razie to się stało z Call of Duty Black Ops 7. Absurdalna fabuła z której powstała absurdalna gra przez która ucierpiał multiplayer. Zwłaszcza że z tego co pamiętam początkowo chyba z jakiegoś powodu trzeba było zagrać w single player co wymagało 3h i zdjęli ten wymóg bo się ludzie buntowali. Bo fabuła była tak zła. 

Z drugiej strony Call of Duty na tym etapie to nawet nie jest odgrzewany kotlet. To jest McDonald i się zastanawiasz czy tam w ogóle jest jeszcze mięso. Sam ostatni raz grałem w okresie jak Warzone wyszło ze znajomymi. Wcześniej zatrzymałem się na Modern Warfare a później już nie dotykałem niczego. 

Też trochę rozumiem Activision. Fani Call of Duty podobnie jak fani Fify czy Assassin Creed byli tak przyzwyczajeni do jedzenia kupy że przez myśl im nie przyszło że tym razem kupa zacznie im śmierdzieć. 

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 09:43

Przecież od początku było wiadomo że to będzie gniot.

Ale dobrze, ostatni rok pokazał że strategia z odcinaniem kuponów dla wielu serii przestaje być realnym modelem sprzedażowym. O gracza trzeba zabiegać, a nie mieć go za pewniaka...




