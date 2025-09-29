To dlatego Sean Penn zwątpił w aktorstwo

Sean Penn to jedna z gwiazd Hollywood. Aktora nie gra może często, ale gdy to robi, zawsze naznaczone jest to wysoką jakością. W weekend wszedł do kin film z jego udziałem – Jedna bitwa po drugiej. Chociaż dwukrotny zdobywca Oscara Sean Penn nigdy całkowicie nie zniknął z ekranu, w ostatniej dekadzie wybierał role znacznie rzadziej niż w poprzednich latach. I jak sam przyznaje, nie zawsze były to kreacje godne jego talentu.

Sean Penn stracił swego czasu wiarę w aktorstwo

Dzięki uznanej roli w filmie Jedna bitwa po drugiej aktor nie tylko jest wymieniany w gronie faworytów do nominacji, ale coraz częściej mówi się też o realnych szansach na trzeciego Oscara. W rozmowie z The New York Times Penn wyznał, że jego podejście do aktorstwa zmieniło się po filmie Milk Gusa Van Santa. To wtedy zaczął tracić poczucie głębokiej więzi z pracą na planie.