Deadpool zrobił swoje. Marvel Rivals notuje najwyższą aktywność od miesięcy

Patrycja Pietrowska
2026/01/18 11:00
Debiut Deadpoola przyciągnął tłumy.

Debiut Deadpoola w Marvel Rivals wyraźnie wpłynął na zainteresowanie graczy i przełożył się na najwyższy wynik aktywności od dziewięciu miesięcy. Szósty sezon zawartości wystartow ał w piątek, 16 stycznia, wprowadzając do gry jednego z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych bohaterów uniwersum Marvela. Gadatliwy najemnik szybko stał się magnesem dla społeczności, która masowo zaczęła wracać do tytułu.

Marvel Rivals
Marvel Rivals

Marvel Rivals ożyło dzięki Deadpoolowi. Gracze masowo wracają do strzelanki

Z danych dostępnych na platformie SteamDB wynika, że dzień po premierze aktualizacji Marvel Rivals osiągnęło poziom ponad 200 tysięcy jednocześnie zalogowanych graczy. To najlepszy rezultat od połowy kwietnia 2025 roku, kiedy wraz z premierą drugiego sezonu gra notowała podobnie wysoką aktywność. Choć każda większa aktualizacja zazwyczaj powoduje krótkotrwały wzrost liczby użytkowników, wprowadzenie Deadpoola okazało się zdecydowanie najmocniejszym impulsem od wielu miesięcy.

Szósty sezon to jednak znacznie więcej niż tylko nowa postać. Aktualizacja przyniosła między innymi rozbudowany tryb fotograficzny oraz nową przepustkę sezonową. Pojawiły się kolejne pakiety dostępne w sklepie, co dodatkowo zachęca graczy do regularnej rozgrywki i odblokowywania nagród.

GramTV przedstawia:

Wraz z nowym sezonem uruchomiono również wydarzenie czasowe, wprowadzono korekty w istniejących trybach oraz udostępniono kolejną falę Twitch Drops dla widzów oglądających transmisje ulubionych streamerów. Całość uzupełnia pakiet poprawek technicznych i optymalizacji, które mają poprawić stabilność i komfort zabawy. Twórcy postawili także na humorystyczny akcent, ponieważ wstęp do informacji o aktualizacji został stylizowany na komentarz samego Deadpoola.

Na zakończenie przypominamy jeszcze, że Marvel Rivals trafiło na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Strzelanka zadebiutowała 6 grudnia 2024 roku w modelu free-to-play.

Źródło:https://insider-gaming.com/deadpool-marvel-rivals-player-count-soar/

News
Steam
free-to-play
Marvel
superbohaterowie
Deadpool
SteamDB
liczba graczy
Marvel Rivals
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

