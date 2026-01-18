Deadpool zrobił swoje. Marvel Rivals notuje najwyższą aktywność od miesięcy

Debiut Deadpoola w Marvel Rivals wyraźnie wpłynął na zainteresowanie graczy i przełożył się na najwyższy wynik aktywności od dziewięciu miesięcy. Szósty sezon zawartości wystartow ał w piątek, 16 stycznia, wprowadzając do gry jednego z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych bohaterów uniwersum Marvela. Gadatliwy najemnik szybko stał się magnesem dla społeczności, która masowo zaczęła wracać do tytułu.

Marvel Rivals ożyło dzięki Deadpoolowi. Gracze masowo wracają do strzelanki

Z danych dostępnych na platformie SteamDB wynika, że dzień po premierze aktualizacji Marvel Rivals osiągnęło poziom ponad 200 tysięcy jednocześnie zalogowanych graczy. To najlepszy rezultat od połowy kwietnia 2025 roku, kiedy wraz z premierą drugiego sezonu gra notowała podobnie wysoką aktywność. Choć każda większa aktualizacja zazwyczaj powoduje krótkotrwały wzrost liczby użytkowników, wprowadzenie Deadpoola okazało się zdecydowanie najmocniejszym impulsem od wielu miesięcy.