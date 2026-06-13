To, co wiedzieliśmy o Batmanie 2, może być nieprawdą. Szokujące doniesienia o obsadzie

Te doniesienia równie szybko mogą zostać zdementowane, jak potwierdzone. Jeśli jednak okażą się prawdziwe, fani Batmana będą musieli na nowo przeanalizować wszystko, co wydawało im się wiadome o obsadzie wyczekiwanego sequela.

Prace nad filmem Batman 2 wciąż postępują w wyjątkowo tajemniczej atmosferze. Choć produkcja ruszyła już w Londynie, a do mediów regularnie trafiają kolejne przecieki, film Matta Reevesa nadal skrywa więcej sekretów niż ujawnia. Jeszcze niedawno wydawało się, że fani wiedzą już, kto wcieli się w jednego z głównych antagonistów produkcji. Potwierdził to nawet sam aktor. Teraz okazuje się, że nawet te informacje mogą być jedynie elementem większej zasłony dymnej. Czy to jednak Brian Tyree Henry zagra Dwie Twarze? Autorem nowych rewelacji jest Jeff Sneider, jeden z najbardziej znanych informatorów branżowych w Hollywood. Według jego źródeł niemal wszystkie dotychczasowe spekulacje dotyczące nowych postaci mogą być błędne. Największe zaskoczenie dotyczy Sebastiana Stana. Do tej pory wielu fanów zakładało, że aktor wcieli się w Harveya Denta, czyli przyszłego Dwie Twarze. Sneider twierdzi jednak, że Stan ma zagrać zupełnie inną postać — seryjnego mordercę Victora Zsasza.

Jeszcze bardziej zaskakujące są doniesienia dotyczące Briana Tyree Henry’ego. Aktor był wcześniej typowany do roli Luciusa Foxa, technologicznego geniusza współpracującego z Batmanem. Według nowych informacji to właśnie on miałby wcielić się w Harveya Denta i ostatecznie przeobrazić się w Dwie Twarze. Na tym jednak nie koniec. Sneider twierdzi również, że Scarlett Johansson oraz Charles Dance nie grają postaci, które od miesięcy są im przypisywany, czyli członków rodziny Dent. Ich role mają być podobno nowymi interpretacjami lub kompilacjami różnych bohaterów z komiksowego uniwersum DC.

GramTV przedstawia:

Jeśli te informacje są prawdziwe, mogą rzucać nowe światło na fabułę filmu. Według insidera historia ma przypominać mroczną zagadkę kryminalną skoncentrowaną wokół seryjnego mordercy. Jednocześnie w tle może pojawić się Court of Owls, czyli Trybunał Sów — jedna z najbardziej niebezpiecznych i wpływowych organizacji w historii Gotham. Warto jednak podchodzić do tych informacji z dużą ostrożnością. Ani Matt Reeves, ani Warner Bros. nie skomentowali dotąd tych doniesień. Nie wiadomo również, czy źródła Sneidera rzeczywiście mają dostęp do aktualnych informacji z planu. Pewne jest natomiast, że w filmie powrócą Robert Pattinson jako Batman, Colin Farrell jako Pingwin, Andy Serkis jako Alfred, Jeffrey Wright jako Gordon oraz Barry Keoghan jako Joker. Premiera Batmana 2 została zaplanowana na 1 października 2027 roku.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









