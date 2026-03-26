To będzie najbardziej oryginalne science fiction roku? Pierwszy zwiastun filmu Koniec ulicy Dębowej

Do sieci trafił pierwszy zwiastun jednego z najbardziej oczekiwanych filmów science fiction 2026 roku. Warner Bros. podzieliło się zapowiedzią filmu Koniec ulicy Dębowej, znanego wcześniej jako Flowervale Street. Na początku roku najnowszy film w reżyserii Davida Roberta Mitchella zmienił tytuł ze względów marketingowych. Teraz po długim okresie produkcji Koniec ulicy Dębowej wreszcie zostało zaprezentowane. Zgodnie z wcześniejszymi przeciekami fabuła filmu będzie koncentrowała się na dinozaurach i podróżach w czasie. Pod koniec poniższego materiału zobaczycie zapowiedź jednego z prehistorycznych bestii.
Po tajemniczym kosmicznym zdarzeniu, które wyrywa Oak Street z podmiejskiej rzeczywistości i przenosi całe ich osiedle w nieznane miejsce, rodzina Plattów szybko odkrywa, że ich przetrwanie zależy od tego, czy będą trzymać się razem, próbując odnaleźć się w zupełnie obcym otoczeniu – czytamy w oficjalnym opisie fabuły.
