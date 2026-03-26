To będzie najbardziej oryginalne science fiction roku? Pierwszy zwiastun filmu Koniec ulicy Dębowej

Radosław Krajewski
2026/03/26 17:20
Film niedawno zmienił tytuł i właśnie otrzymał pierwszy zwiastun.

Do sieci trafił pierwszy zwiastun jednego z najbardziej oczekiwanych filmów science fiction 2026 roku. Warner Bros. podzieliło się zapowiedzią filmu Koniec ulicy Dębowej, znanego wcześniej jako Flowervale Street. Na początku roku najnowszy film w reżyserii Davida Roberta Mitchella zmienił tytuł ze względów marketingowych. Teraz po długim okresie produkcji Koniec ulicy Dębowej wreszcie zostało zaprezentowane. Zgodnie z wcześniejszymi przeciekami fabuła filmu będzie koncentrowała się na dinozaurach i podróżach w czasie. Pod koniec poniższego materiału zobaczycie zapowiedź jednego z prehistorycznych bestii.

Koniec ulicy Dębowej – pierwszy zwiastun oczekiwanego science fiction

Po tajemniczym kosmicznym zdarzeniu, które wyrywa Oak Street z podmiejskiej rzeczywistości i przenosi całe ich osiedle w nieznane miejsce, rodzina Plattów szybko odkrywa, że ich przetrwanie zależy od tego, czy będą trzymać się razem, próbując odnaleźć się w zupełnie obcym otoczeniu – czytamy w oficjalnym opisie fabuły.

Reżyserem i scenarzystą filmu jest David Robert Mitchell, znany wcześniej z Coś za mną chodzi oraz Tajemnice Silver Lake. Producentami są J.J. Abrams, Hannah Minghella, Jon Cohen, David Robert Mitchell, Matt Jackson oraz Tommy Harper. Producentami wykonawczymi są Chris Bender, Jake Weiner, Joanne Lee i Leeann Stonebreaker.

W rolach głównych występują Anne Hathaway i Ewan McGregor. W pozostałych rolach wystąpili Maisy Stella oraz Christian Convery.

Premierę filmu Koniec ulicy Dębowej wyznaczono na 14 sierpnia. Produkcja będzie wyświetlana również w formacie IMAX.

