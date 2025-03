To będzie lepsze od nowych Avengersów? The Toxic Avenger w pierwszym zwiastunie

Kino superbohaterskie przeżywa swój kryzys, dlatego wszystkie produkcje, które nie należą do słynnych franczyz mają trudności, aby dotrzeć do szerokiej publiki. Ten los spotkał The Toxic Avenger, czyli najnowszy remake kultowego filmu z 1984 roku. Produkcję nakręcono jeszcze w 2021 roku, a dopiero dwa lata później na Fantastic Fest doczekała się pierwszego pokazu. Na Rotten Tomatoes film może pochwalić się 92% pozytywnych opinii z 25 recenzji, a średnia ocena to 7/10. Mimo dobrych not The Toxic Avenger przeleżał w zamrażarce kolejne dwa lata, zanim znalazł dystrybutora, którym został Cineverse. Produkcja w końcu trafi do kin, a teraz otrzymała oficjalny zwiastun.

The Toxic Avenger – pierwszy zwiastun remake’u kultowego filmu fantasy

Na poniższym materiale możemy zobaczyć kilka pierwszych scen pochodzących z filmu. Najważniejsze pojawia się pod koniec, kiedy to Toxic, którego już wcześniej mogliśmy zobaczyć na oficjalnym zdjęciu, wchodzi do restauracji, gdzie powstrzymuje napad. Wykorzystuje do tego swój toksyczny mop, zabijając jednego z przestępców.