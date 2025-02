To Batman? Nie, to Armie Hammer w The Dark Knight od Uwe Bolla

Niedawno informowaliśmy o powrocie Armiego Hammera do aktorstwa po skandalu, który zniszczył jego karierę. Aktor wybrał na swój comeback dość nietypowy projekt – thriller The Dark Knight w reżyserii Uwe Bolla. Zdjęcia do filmu ruszyły pod koniec stycznia w Chorwacji, a w sieci pojawiło się już pierwsze oficjalne zdjęcie z planu. Hammer wciela się w postać Sandersa, samozwańczego mściciela, który walczy z przestępcami, zyskując ogromną popularność w mediach społecznościowych. Jednak miejscowa policja widzi w nim zagrożenie i zamierza go powstrzymać.

Armie Hammer w filmie Uwe Bolla pt. The Dark Knight

Uwe Boll zapewnia, że jego film nie ma nic wspólnego z Mrocznym Rycerzem Christophera Nolana, mimo identycznego tytułu. Niemiecki reżyser znany jest z kontrowersyjnych produkcji niskich lotów, często z fatalnym rezultatem adaptował też gry komputerowe jak Alone in the Dark czy Postal, które były przez krytyków mieszane z błotem. Nie bez powodu przylgnęła do niego łatka najgorszego reżysera.