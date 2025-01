Aktor oskarżany o kanibalizm wraca rolą w filmie... Mroczny Rycerz. U najgorszego reżysera w histori kina

Ta wiadomość brzmi trochę jak żart. Ale to naprawdę się dzieje. Hammer wybrał sobie właśnie taki sposób na powrót do aktorstwa.

Armie Hammer niedawno zapewniał, że jego kariera ponownie nabiera tempa, a sam aktor nie czuje się już “scancelowany”. Przypomnijmy, że aktor zniknął na kilka lat po tym jak do mediów przedostały się szokujące oskarżenia, łączące aktora z kanibalizmem i niecodziennymi praktykami seksualnymi. Najwyraźniej aktor otrzepał się z tego brudu i… umorusał kolejnym. Wybrał sobie bowiem bardzo oryginalny sposób na powrót do aktorstwa.

Armie Hammer zagra w nowym filmie Uwe Bolla

Aktor, którego jeszcze niedawno podziwialiśmy w wybitnych Tamtych dniach, tamtych nocach, ponoć od pewnego czasu ponownie zasypywany jest ofertami udziału w filmach. Jednak wybór, którego dokonał, by ponownie zaprezentować się publiczności, budzi mieszane uczucia. A nawet zażenowanie. Hammer wystąpi bowiem w najnowszym filmie Uwe Bolla, reżysera znanego z fatalnie ocenianych adaptacji gier wideo, takich jak Postal, Alone in the Dark, BloodRayne czy w końcu Far Cry. Dla wielu Uwe Boll pozostaje jednym z najgorszych reżyserów w historii kina, znanym w dodatku nie tylko z fatalnej jakości filmów, ale także z ekscentrycznego zachowania. Swoją drogą, regularnie miażdżony przez krytyków twórca, także kilka lat temu zarzekał się, że nie nakręci już żadnego filmu, wrócił w 2024 filmem First Shift.