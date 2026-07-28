Tłumaczka Odysei ostro krytykuje film Nolana. „Wstydziłabym się napisać jakąkolwiek część tego scenariusza”

Emily Wilson od miesięcy wzbudza emocje swoimi opiniami na temat ekranizacji Christophera Nolana. Tymczasem sam film święci triumfy w kinach i zbiera dobre recenzje.

Jeszcze przed premierą Odysei Christopher Nolan przyznawał, że podczas pracy nad scenariuszem inspirował się cenionym przekładem Homera autorstwa Emily Wilson. Paradoksalnie to właśnie tłumaczka od pewnego czasu należy do grona najgłośniejszych krytyków filmu, a jej wypowiedzi regularnie napędzają internetowe dyskusje. Tłumaczka Homera krytykuje Odyseję Tymczasem sama Odyseja radzi sobie znakomicie w kinach. Produkcja notuje świetne wyniki frekwencyjne i spotyka się z dobrym przyjęciem ze strony krytyków, co tylko sprawia, że kolejne komentarze Wilson wywołują jeszcze większe emocje. Emily Wilson nie zostawiła na filmie Nolana suchej nitki

W rozmowie z The Guardian tłumaczka nie kryła rozczarowania kierunkiem obranym przez twórców. Jej zdaniem ekranizacja zbyt mocno upraszcza postać Odyseusza, pozbawiając go cech, które uczyniły go jedną z najbardziej złożonych postaci literatury. Wstydziłabym się napisać jakąkolwiek część tego scenariusza. Nie uważam, żeby to był skomplikowany film. I nie sądzę też, żeby opowiadał o skomplikowanym człowieku. To dość prosty film akcji o bohaterze akcji, który źle się czuje z tym, że jest bohaterem akcji.

GramTV przedstawia:

Wilson podkreśla, że każda adaptacja Odysei siłą rzeczy jest interpretacją oryginału, jednak według niej film Nolana usuwa zbyt wiele elementów definiujących bohatera. W homerowym eposie Odyseusz jest nie tylko odważnym wojownikiem, lecz także strategiem, manipulatorem i kłamcą – postacią, którą jednocześnie można podziwiać i której trudno bezgranicznie ufać. Krytyce poddała również sposób przedstawienia kobiecych bohaterek, zwłaszcza Penelopy, która – jej zdaniem – w oryginale odgrywa znacznie bardziej złożoną rolę niż w filmowej wersji. Wilson zwróciła też uwagę na relacje Odyseusza z Kalipso i Kirke. Według tłumaczki Nolan złagodził ich charakter, rezygnując z seksualnego i psychologicznego wymiaru tych wątków, przez co ekranizacja utraciła część mroczniejszego wydźwięku homerowego dzieła. Na tym jednak nie koniec. Po publikacji wywiadu Wilson kontynuowała krytykę filmu również w serwisie X, ponownie wywołując gorącą debatę wśród widzów i miłośników twórczości Homera. Przeczytaj felieton “Odyseja to wielki film. Internet znowu przegrał z kinem”

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









