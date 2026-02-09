Nintendo Switch 2 taniej na Allegro. Konsola za 1745 zł, zestaw z Mario Kart World droższy o niecałe 200 zł

W serwisie Allegro dostępna jest atrakcyjna oferta na Nintendo Switch 2, czyli najnowszą generację konsoli japońskiego producenta. Sprzęt w podstawowej wersji można obecnie kupić za 1745,11 zł. W sprzedaży pojawił się również zestaw zawierający konsolę oraz kod do pobrania gry Mario Kart World, którego cena wynosi 1943,11 zł. Obie oferty objęte są darmową dostawą w ramach usługi Allegro Smart!.

Nintendo Switch 2 – oferta na Allegro

Nowa generacja sprzętu oferuje zauważalnie wyższą wydajność, co przekłada się na lepszą płynność rozgrywki, krótsze czasy ładowania oraz wsparcie dla bardziej zaawansowanych technologicznie gier. Konsola została zaprojektowana z myślą o nowych produkcjach first-party Nintendo, jak i o dalszym rozwoju oferty tytułów firm trzecich.