Nintendo Switch 2 taniej na Allegro. Konsola za 1745 zł, zestaw z Mario Kart World droższy o niecałe 200 zł

Mikołaj Berlik
2026/02/09 12:00
Nowa generacja sprzętu Nintendo w atrakcyjnej ofercie z darmową dostawą.

W serwisie Allegro dostępna jest atrakcyjna oferta na Nintendo Switch 2, czyli najnowszą generację konsoli japońskiego producenta. Sprzęt w podstawowej wersji można obecnie kupić za 1745,11 zł. W sprzedaży pojawił się również zestaw zawierający konsolę oraz kod do pobrania gry Mario Kart World, którego cena wynosi 1943,11 zł. Obie oferty objęte są darmową dostawą w ramach usługi Allegro Smart!.

Nintendo Switch 2
Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 – oferta na Allegro

Nowa generacja sprzętu oferuje zauważalnie wyższą wydajność, co przekłada się na lepszą płynność rozgrywki, krótsze czasy ładowania oraz wsparcie dla bardziej zaawansowanych technologicznie gier. Konsola została zaprojektowana z myślą o nowych produkcjach first-party Nintendo, jak i o dalszym rozwoju oferty tytułów firm trzecich.

Dostępny na Allegro zestaw z Mario Kart World zawiera cyfrową wersję jednej z kluczowych gier na start nowej platformy. Seria Mario Kart od lat jest jedną z najpopularniejszych marek Nintendo, a najnowsza odsłona została przygotowana z myślą o możliwościach Switcha 2, oferując nowe trasy, tryby rozgrywki oraz rozbudowany multiplayer.

GramTV przedstawia:

Ścigaj się z jednego toru na drugi, pokonując połączone ze sobą trasy rozciągające się na całym świecie. Przemierzaj góry, lasy, miasta i nie tylko — przy zmiennych warunkach pogodowych i cyklu dnia i nocy. Wszystko jest ze sobą połączone!

Rywalizuj o jak najwięcej punktów na czterech połączonych torach. Spróbuj zdobyć pierwsze miejsce wśród 24 zawodników!

