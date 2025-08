Titan Quest 2 zadebiutował we wczesnym dostępie! Nowy zwiastun i oficjalna cena gry

Stało się! Podczas THQ Nordic Digital Showcase 2025 firma wypuściła Titan Quest 2 we wczesnym dostępie. Wydawca już wcześniej zaznaczył, że gra w pierwszej kolejności zadebiutuje w early access na Steam oraz Epic Games Store i stanie się to już tego lata. Do tej pory THQ Nordic milczało w sprawie daty premiery, a teraz okazało się, że firma postawiła na shadowdrop i ogłosiła, że gra jest już dostępna do kupienia we wczesnym dostępie.

Titan Quest 2 – premiera wczesnego dostępu i data premiery

Cena gry w ramach wczesnego dostępu na Steam i Epic Games Store wynosi 138,99 zł. Do 8 sierpnia grę możecie kupić taniej w 20% promocji, która obniża cenę do 111,19 zł.