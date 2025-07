Titan Quest 2 zbliża się do Early Access. Twórcy pokazują przykładowy build i uspokajają graczy

Ashstalker to połączenie Łotrzyka i Ziemi – Grimlore Games tłumaczy zasady działania systemu klas.

Titan Quest 2 – Ashstalker przedstawiony przez deweloperów

Na start Titan Quest 2 zaoferuje cztery klasy, które będzie można ze sobą dowolnie łączyć. Ashstalker korzysta ze zdolności Łotrzyka i Ziemi – zestawu, który stawia na szybkie, krytyczne ataki i dodatkowe obrażenia od ognia. Główna umiejętność ofensywna to Trick Shot, atak przebijający wrogów, wspomagany przez zdolności zwiększające szansę na trafienie krytyczne (m.in. Preparation, Mark for Death, Accuracy).

Dodatkowo twórcy Titan Quest 2 pokazali trzy modyfikatory Łotrzyka: ogłuszanie atakujących przeciwników, kontratak z dodatkowymi obrażeniami oraz wzmocnienie krytyków. Z drugiej specjalizacji – Ziemi – wykorzystano aurę Earth Enchantment oraz Rolling Magma, które idealnie współgrają z używaną przez Ashstalkera bronią: szybkimi sztyletami.

Twórcy przyznają, że ich celem było pokazanie, jak łączenie dwóch klas działa w praktyce. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się to skomplikowane, deweloperzy podkreślają, że system jest intuicyjny i oferuje spore możliwości personalizacji. Build Ashstalkera ma zachęcić graczy do eksperymentowania z różnymi kombinacjami i pokazuje, że RPG akcji może być równie taktyczny, co przystępny.