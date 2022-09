Tiny Tina’s Wonderlands początkiem nowej serii? Gearbox zamierza rozwijać markę

Tiny Tina’s Wonderlands zadebiutowało na rynku pod koniec marca bieżącego roku. Spin-off Borderlands zebrał całkiem niezłe recenzje, a także doczekał się kilku dodatków. Tymczasem okazuje się, że Gearbox Software ma poważne plany wobec wspomnianej produkcji. Randy Pitchford – szef studia – nie kryje bowiem zadowolenia z wyników osiągniętych przez grę i stwierdził, że firma ma w swoich rękach nową franczyzę, która bez rozwijana.

Powstaną kolejne części Tiny Tina’s Wonderlands?

Podczas ostatniego walnego zgromadzenia firmy Embracer Group – której częścią od kwietnia ubiegłego roku jest Gearbox Entertainment – Randy Pitchford poinformował, że Tiny Tina’s Wonderlands przerosło wszelkie oczekiwania zarówno pod względem „krytycznym, jak i komercyjnym”. Szef Gearbox Software ujawnił, że sukces gry stanowi dobry punkt wyjścia, a deweloperzy mają w swoich rękach nową franczyzę.



Pitchford zdradził także, że „przyszłe doświadczenia” skierowane do fanów Tiny Tina’s Wonderlands znajdują się już w „fazie rozwoju”. Trudno jednak stwierdzić, czy deweloper miał na myśli kolejne dodatki, czy też zupełnie nową odsłonę. Jeśli jednak produkcja już teraz postrzegana jest jako nowa marka, to możemy być niemal pewni, że w przyszłości na rynek trafi kontynuacja wspomnianego tytułu.



Na koniec przypomnijmy, że Tiny Tina’s Wonderlands dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja Tiny Tina’s Wonderlands – Borderlands w przebraniu.