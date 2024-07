Spin-off popularnego serialu Netflixa nie powstanie. Platforma anulowała produkcję

Netflix chce jak najszybciej zakończyć całą serię, co odbędzie się już na początku sierpnia.

The Umbrella Academy przetrwała aż do czwartego sezonu, a finał historii tytułowej akademii poznamy już za nieco ponad miesiąc. Od dłuższego czasu po sieci krążyły plotki, że Netflix planuje stworzyć spin-off opowiadający o Wróblach, czyli rywalach rodziny Hargreevesów, których poznaliśmy w trzecim sezonie. Plany się jednak zmieniły i świat The Umbrella Academy nie doczeka się rozwinięcia w innej produkcji.

The Umbrella Academy – spin-off o Wróblach skasowany przez Netflixa

Powody tej decyzji nie są znane, ale showrunner The Umbrella Academy został w ubiegłym tygodniu oskarżony o toksyczne zachowanie na planie. Chociaż Steve Blackman nie pracował nad spin-offem o Wróblach, to Netflix mógł anulować serial ze względu na jego osobę. Identyczny los miał spotkać dwie produkcje, które Blackman realizował, czyli Horizon Zero Dawn oraz Orbital.