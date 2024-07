„Atreus to okropna postać”. Twórca God of War uderza w ostatnią odsłonę serii

W trakcie ostatniego State of Play doczekaliśmy się zapowiedzi God of War: Ragnarok na PC. Tymczasem najnowszą odsłonę popularnej serii po raz kolejny postanowił skrytykować David Jaffe, czyli twórca postaci Kratosa i reżyser dwóch pierwszych części cyklu. Deweloperowi nie podobają się bowiem decyzje podjęte przez Santa Monica Studio w God of War: Ragnarok.

David Jaffe uważa, że marka God of War nie powinna być opierana na postaci Atreusa

Kilka dni temu Jaffe opublikował na swoim kanale na YouTube rozmowę z Johnem Garvinem, czyli reżyserem Days Gone. To właśnie w trakcie wspomnianej konwersacji reżyser pierwszych dwóch części God of War podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat najnowszej odsłony serii. Deweloper uważa, że cykl zmierza w złym kierunku, a twórcom God of War: Ragnarok nie udało się zrobić z Atreusa interesującej postaci.