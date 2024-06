PlayStation Plus Extra i Premium straci 6 gier w lipcu. Ujawniono listę tytułów

Czerwcowa oferta PlayStation Plus Extra i Premium jest już dostępna , ale abonenci Sony muszą przygotować się na kolejne czyszczenie biblioteki. Japońska firma ujawniła bowiem listę gier, które już w przyszłym miesiącu opuszczą wspomnianą usługę. Zgodnie z przekazanymi informacjami subskrybenci producenta konsol PlayStation stracą niebawem dostęp do 6 produkcji.

Na liście gier zaplanowanych do usunięcia z PlayStation Plus Extra i Premium znalazło się m.in. Tiny Tina’s Wonderlands, czyli pierwszoosobowy looter shooter, który jest spin-offem popularnej serii Borderlands. W przyszłym miesiącu abonenci Sony będą musieli pożegnać się również m.in. z takimi tytułami jak Saints Row IV: Re-Elected czy Kingdom Two Crowns.