Shrek 5 ma termin premiery. Eddie Murphy potwierdził nowy spin-off serii

Jeszcze w kwietniu ubiegłego roku szef Illumination, Chris Meledandri, ogłosił, że trwają pracę nad Shrekiem 5. Żadne szczegóły nie zostały wtedy podane, ale w najnowszym wywiadzie Eddie Murphy poinformował, że produkcja filmu już się rozpoczęła. Aktor obecnie promuje swój inny nadchodzący film, czyli Gliniarza z Beverly Hills: Axel F, gdzie ponownie miał okazję wcielić się w słynnego detektywa Axela Foleya. Dla Murphy’ego nie była to jedyna kultowa postać, do której miał okazję powrócić w ostatnim czasie. Aktor przyznał, że nagrał już pierwszą partię dialogów Osła do Shreka 5.

Shrek 5 już powstaje, a także spin-off o Ośle

Prace nad piątą częścią przygód zielonego ogra rozpoczęły się już kilka miesięcy temu. Obecnie skończony jest już pierwszy akt filmu. Reszta zostanie dokończona jeszcze w tym roku.