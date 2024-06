Tiny Glade może zdominować nadchodzący Steam Next Fest. Przytulna gra z ogromnym zainteresowaniem

Kilka dni temu informowaliśmy o świetnym odbiorze wersji demonstracyjnej Tiny Glade . Przytulna gra o budowaniu zamków niezwykle przypadła do gustu użytkownikom Steama, a deweloperzy nieustannie udostępniają kolejne łatki poprawiające wrażenia z rozgrywki. Tymczasem wiele wskazuje na to, że produkcja może zdominować nadchodzący Steam Next Fest.

Steam Next Fest to cykliczne wydarzenie, w trakcie którego twórcy gier udostępniają wersje demonstracyjne swoich nadchodzących produkcji. W tym roku będziemy mieli okazję sprawdzić między innymi The Alters w klimacie science-fiction czy uroczą grę strategiczną Crab God . Swoją cegiełkę do eventu dołoży także Tiny Glade, które – jak się okazuje – może zdominować czerwcową edycję festiwalu.

Co ciekawe, wpis został również skomentowany przez dyrektora operacyjnego ICO Partners, który przekazał, że Tiny Glade wylądowało na liście życzeń już ponad 800 tysięcy razy. Nie jest do końca jasne, skąd pochodzą dane, na których opierają swoje wpisy zarówno Francis, jak i David Ortiz, ale jeżeli są one prawdziwe, to produkcja studia Pounce Light rzeczywiście może zdominować nadchodzący Steam Next Fest.

Tiny Glade to niewielka, odprężająca gra o rysowaniu zamków. Odkryj magnetyzm budowania i obserwuj precyzję, z jaką w grze układane są cegły, kamienie i deski. Tutaj niczym się nie zarządza, nie ma walki ani błędnych odpowiedzi, tylko relaksujące, urocze dioramy tworzone na zapomnianych łąkach. – głosi opis gry Tiny Glade na platformie Steam.

Na zakończenie warto przypomnieć, że wersja demonstracyjna Tiny Glade jest już dostępna. Zainteresowani będą mogli sprawdzać demo do 17 czerwca 2024 roku, czyli aż do momentu zakończenia Steam Next Fest. Gra ma natomiast zadebiutować w 3. kwartale 2024 roku.

