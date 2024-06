Urocza podwodna gra strategiczna z krabami w roli głównej. Crab God wkrótce z wersją demo

W Crab God będziemy nie tylko rozwijać kolonię skorupiaków, ale także przeprowadzać ją przez pełne zagrożeń obszary oceanicznych głębin. Na uwadze trzeba mieć również bezpieczeństwo jaja następcy. Ponadto zainteresowani będą musieli przywrócić zdrowe i zróżnicowane życie podwodne, tworząc kolorowe środowisko za pomocą kombinacji fauny i flory. Jak zapewniają twórcy, dzięki integracji z platformą dots.eco, działania graczy bezpośrednio wpłyną na pomoc w ochronie naszych oceanów.

Praca nad Crab God była świetną zabawą i jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy podzielić się namiastką tego, co stworzyliśmy. Lata pracy zaowocowały grą, którą z dumą sygnujemy naszym nazwiskiem. Widok graczy zanurzających się w Crab God po raz pierwszy jest satysfakcjonującym doświadczeniem i zdecydowanie jednym z największych zalet bycia deweloperem. Demo jest przedsmakiem tego, co nadejdzie i nie możemy się doczekać, aby zobaczyć reakcję wszystkich na to, jak będziemy kształtować Crab God w niezapomniane doświadczenie. – przekazał Nico King, dyrektor kreatywny Chaos Theory Games.