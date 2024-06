The Alters wkrótce z wersją demo. Zobaczcie nowy zwiastun gry 11 bit studios

Gracze PC będą mieli niebawem okazję przetestować nadchodzącą produkcję polskiego zespołu.

Na marcowym Xbox Partner Preview mieliśmy okazje zobaczyć nowy zwiastun The Alters, w którym nie zabrakło miejsca na fragmenty rozgrywki. Tymczasem okazuje się, że już niedługo użytkownicy komputerów osobistych będą mieli okazję przetestować nadchodzącą produkcję 11 bit studios. Polski zespół udostępnił bowiem kolejny materiał promocyjny, który stanowi zapowiedź wersji demonstracyjnej. The Alters do sprawdzenia za darmo. 11 bit studios zapowiada wersję demo swojej gry W dniach 10-17 czerwca 2024 roku odbędzie się kolejna edycja Steam Next Fest. Zgodnie z tradycją w trakcie festiwalu użytkownicy platformy Valve będą mieli okazję przetestować setki dem. Jedną z produkcji dostępnych do ogrania podczas wspomnianego wydarzenia będzie właśnie The Alters.

11 bit studios ujawniło, że ukończenie wersji demo The Alters powinno zająć graczom około 40 minut. To jednak nie koniec wartych uwagi informacji. W trakcie całego bieżącego miesiąca polskie studio zamierza podzielić się wieloma nowymi szczegółami i materiałami ze wspomnianej produkcji. Jest więc na co czekać. Odkryj grę science fiction, która w emocjonujący sposób łączy elementy przygody, survivalu oraz zarządzania bazą. Wciel się w rolę Jana Dolskiego, zwykłego człowieka, który musi stworzyć alternatywne wersje samego siebie w desperackiej próbie ucieczki z obcej planety – czytamy w opisie gry na Steam.

Na koniec przypomnijmy, że The Alters zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach jeszcze w tym roku, ale dokładna data premiery wciąż nie jest znana. Zainteresowanych nadchodzącą produkcją 11 bit studios zachęcamy również do lektury: The Alters – zagrałem i zdecydowanie chcę więcej.

Mikołaj Ciesielski Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuje się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.