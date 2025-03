Kosmiczne symulatory przecenione na GOG.com. Klasyczna seria X dostępna już od 2,69 zł

"X2: The Threat" to nowa generacja symulatorów kosmicznych. Wcielasz się w Juliana Gardnę - znanego z gry "X: Beyond The Frontier". Ulepszony silnik graficzny wprowadza powiew świeżości, natomiast świat gry wzbogacają zaprojektowane od nowa statki i stacje kosmiczne.

Eksploracja: Zbadaj ponad 130 pięknie zaprojektowanych sektorów z mgławicami wpływającymi na twoje okręty i stacje oraz asteroidami zapewniającymi surowce, które możesz wydobyć i sprzedać.

Nowe okręty: Wykorzystaj ponad 60 jednostek różnej wielkości - od jednostek zwiadowczych po potężne okręty liniowe.

Nowe ulepszenia: Udoskonalaj systemy swoich okrętów, stosując wiele dostępnych ulepszeń. Możesz też pobrać nowe ulepszenia, które wykorzystują silnik skryptowy zaprojektowany z myślą o X2.

Nowe misje: Weź udział w misjach, o których informują tablice ogłoszeniowe poszczególnych stacji, zarabiaj pieniądze, ochraniając konwoje, i niszcz flotę Xenonów. Ale przede wszystkim pomagaj chronić wszechświat przed Khaak, zanim unicestwią wszystko, na co się natkną.