Dwie premierowe gry za darmo na Steam. Sklep obdarowuje graczy prezentami

Na Steam rozpoczęła się perfekcyjna promocja dla wszystkich użytkowników komputerów osobistych. Platforma Valve zaoferowała aż dwie darmowe gry, a do tego są to zupełnie nowości – jedna z produkcji miała premierę dzisiaj, zaś druga zaledwie trzy dni temu. Pierwszy z tytułów, to Three Sisters od CFG Studios, które obecnie znajduje się we wczesnym dostępie. Mimo to twórcy zdecydowali się rozdać grę za darmo każdemu chętnemu. Oferta trwa do 4 kwietnia do godziny 19:00, więc gracze mają sporo czasu, aby odebrać prezent.

Dwie darmowe gry na Steam. Sklep oferuje zupełnie nowości w prezencie

Three Sisters – za darmo na Steam